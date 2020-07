Paulinenaue

Die Paulinenauer Feuerwehr benötigt unbedingt einen Gerätehausneubau, um für die künftigen Anforderungen gewappnet zu sein. Denn der Ort wird sich in den nächsten Jahren weiter entwickeln, damit steigt auch die Verantwortung der Wehr. Schon jetzt hat sie die meisten Einsätze nach der Friesacker Einheit.

Die Absicht, den Neubau auf dem kleinen Sportplatz schräg gegenüber dem alten Standort zu errichten, wie von Seiten der Amtswehr und Amtsverwaltung favorisiert, musste jedoch begraben werden. In der Gemeindevertretersitzung im März zeichnete sich eine Ablehnung dieses Standortes ab. So zog die Amtsverwaltung ihre Beschlussvorlage wieder zurück.

Anstelle des jetzigen Gebäudes

Nun soll vehement der Vorschlag verfolgt werden, den Neubau auf dem bisherigen Standort anstelle des jetzigen Gerätehauses zu errichten. Das sagte Amtsdirektor Christian Pust auf Nachfrage. „Wir werden jetzt erst einmal Architekturbüros anfragen, damit sie für uns zu einem Fixpreis einen gestalterischen Entwurf anfertigen“, kündigt Pust an.

Denn man möchte auf keinen Fall einen beliebigen Zweckbau haben. Das Feuerwehrgerätehaus soll auch ästhetischen Ansprüchen genügen. „Wir wollen baulich zeigen, wie wichtig die Feuerwehr für den Ort ist. Dabei soll das Ganze aber nicht extrem teuer werden“, betont der Amtsdirektor.

Genehmigung eventuell 2021

Der gestalterische Entwurf soll dann die Basis für die Planung bilden, diese Leistung wird ausgeschrieben. „Wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr die Baugenehmigung bekommen können“, sagte Pust.

Jedoch heißt dies nicht, dass dann automatisch sofort mit der Errichtung begonnen würde. Dies hänge davon ab, ob es dafür Fördermittel gibt. Sollte es damit am Ende nicht klappen, dann will das Amt als Träger des Brandschutzes spätestens i 2023 mit eigenem Geld anfangen, so der Plan.

Bessere Qualität

In der März-Sitzung war zudem im Gespräch, möglicherweise eine angrenzende Fläche zu erwerben. Von dieser Absicht ist man aber laut Pust wieder abgekommen. Es sollen nur die gemeindeeigenen Grundstücke genutzt werden. Wie er weiter sagte, sei die Vorgehensweise zum Gerätehaus-Neubau bei den Gemeindevertretern und der Feuerwehr auf Zustimmung gestoßen.

Das kann Bürgermeister Arne Breder bestätigen, auch wenn anfangs Skepsis bestand. Denn die Kameraden haben über die Jahre eine Menge Herzblut in das Objekt gesteckt, es wurde einst mit vielen Eigenleistungen errichtet und ausgebaut. Doch letztlich habe es Zustimmung gegeben. „Wir bekommen das zurück, was wir haben, aber in einer besseren Qualität. Und noch einiges mehr“, so Breder.

Hoher Instandhaltungsaufwand

Geld ausgeben müsste man nämlich in absehbarer Zeit trotzdem, denn das jetzige Depot samt Mehrzweckraum hat schon ein gewisses Alter. „An dem Gebäude muss umfangreich etwas gemacht werden, der Instandhaltungsaufwand ist hoch“, sagte Arne Breder. So bröckelt der Putz ab. Das Dach muss demnächst erneuert werden, ebenso wie die Heizung. Der Bürgermeister schätzt, dass alles zusammen eine sechsstellige Summe kosten wird.

Wie berichtet, ist das jetzige Feuerwehrgebäude schon seit Längerem zu klein. Bereits seit einigen Jahren wird deshalb von den Kameraden mindestens ein Anbau gefordert. So ist beispielsweise der Platz für das Feuerwehrauto mehr als knapp bemessen. Um die künftigen Aufgaben bewältigen zu können, benötigt man aber bald ein größeres Fahrzeug oder sogar ein zweites. Das ist momentan nicht möglich.

Umziehen in der Fahrzeughalle

Zudem fehlt es an einer Absauganlage, und die Kameraden müssen sich in der Fahrzeughalle umziehen. Außerdem reichen die Sanitäranlagen nicht aus. Doch dass ordentliche Duschmöglichkeiten vorhanden sind, wird immer wichtiger.

Denn das Thema Krebs bei Feuerwehrleuten wird deutschlandweit diskutiert. Wenn die Kameraden bei Bränden mit krebserregenden Stoffen wie Rauch und Schaum konfrontiert werden, dann sollen sie die Möglichkeit erhalten, sich danach im Gerätehaus zu reinigen. Anschließend geht es sauber nach Hause.

