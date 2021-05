Paulinenaue

Auf der ehemaligen leer stehenden Milchviehanlage in Paulinenaue brannte es in der Nacht zum Montag. Eine Zeugin hatte die Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Als erste trafen die Kameraden aus Paulinenaue und Selbelang am Brandherd ein, sie waren um 3.24 Uhr alarmiert worden.

Prinz William, seine Frau Herzogin Kate und ihre beiden Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte am 19.07.2017 in Warschau. Quelle: PAP

„Anfangs lautet das Stichwort Brand klein. Als dann die ersten Einsatzkräfte dorthin kamen, wurden aufgrund des Feuerscheins und der Rauchentwicklung zehn Minuten später Kräfte nachalarmiert“, sagte Amtswehrführer Stefan Scharschmidt. So kamen wenig später auch noch Kameraden aus Friesack, Brädikow, Wagenitz und Retzow zum Einsatzort.

Wasserversorgung problematisch

In Flammen stand eine Hälfte eines langen ehemaligen Unterkunftsgebäudes. „Wir mussten verhindern, dass das Feuer auch auf den zweiten Gebäudeteil übergreift sowie auf ein weiteres Gebäude, das in etwa 20 Meter Entfernung parallel dazu stand“, sagte Scharschmidt.

Nur bis 200 Meter kamen die Fahrzeuge an den Brandherd. Quelle: Julian Stähle

Und auch wenn bei dem Einsatz keine Menschenleben gerettet werden musste, so war er doch recht schwierig. „Unser Problem war die Wasserversorgung“, sagt Scharschmidt. „Auf dem Gelände gibt es zwar einen Löschwasserbrunnen, der aber war recht schnell leer. Wir brauchten also mehr Wasser.“

Lange Schlauchstrecke

Zwei Tanklöschfahrzeuge aus Friesack und Wagenitz mussten nur kurzzeitig beziehungsweise gar nicht zum Einsatz kommen. Denn zum Glück waren erst im vergangenen Jahr in der Nähe Löschwasserbrunnen neu angelegt worden. „Wir mussten dann eine Schlauchstrecke von 600 Metern legen bis zum letzten Fahrzeug und von da aus dann noch mal 200 Meter bis zum Brandherd“, so der Amtswehrführer. Eine Pumpe erhöhte den Wasserdruck für das letzte Ende noch einmal.

Es verbrannte auch eine Menge Asbest. Quelle: Julian Stähle

Weiter als bis 200 Meter kamen die Kameraden mit den Löschfahrzeugen nicht an die Flammen heran. Das gab das Gelände nicht her. Unter anderem befindet sich darauf auch eine illegale Cross-Strecke, die ihrerseits ein Hindernis für die Einsatzfahrzeuge darstellte. „Zeitweise waren wir mit vier C-Rohren vor Ort“, sagt Scharschmidt. Sieben Atemschutzgeräteträger rückten den Flammen zu Leibe. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte vor Ort, darunter 27 Atemschutzgeräteträger.

Wind stand günstig

Viele Kameraden kennen das verwahrloste und teils vermüllte Gelände und ahnten schon Schlimmes, als sie dort anrückten. Denn dort befinden sich in 30 bis 40 Meter Entfernung vom Brandort auch Bergeräume mit Stroh, das der vorherige Besitzer zurück gelassen hat. „Zum Glück stand der Wind günstig, so dass es keinen Funkenflug gab“, sagt Scharschmidt. Derweil zogen giftige Wolken übers Gelände, denn das brennende Gebäude war mit Asbestplatten verkleidet. Die Corona-Masken schützten aber auch in dem Falle, wie Scharschmidt sagte.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Ebenso ist die Brandursache ist unklar. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Ein Kriminaltechniker soll zum Einsatz kommen.

Von Andreas Kaatz