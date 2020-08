Paulinenaue

Die Karibu-Grundschule in Paulinenaue ist seit Jahren gut nachgefragt. Doch zuletzt konnte man nicht mehr alle Wünsche von Eltern erfüllen, die ihre Kinder gerne an dieser Schule unterbringen wollten. Die aus zwei Gebäuden bestehende Schule, in der sich überdies der Hort befindet, ist schon jetzt zu klein und wird es in Zukunft erst recht sein. Denn der Zuzug in die Gemeinde hält an. Also müssen Lösungen her, um die Kinder künftig unterbringen zu können.

Aus dem Grunde hatte die Kommune die Erarbeitung eines Raumkonzeptes für einen zweiten Standort in Auftrag gegeben, um die Kapazitäten der Grundschule zu erweitern. Die Gemeindevertreter billigten das Papier nun in ihrer jüngsten Sitzung.

Es geht ums Mitscherlich-Haus

Konkret geht es dabei um das Mitscherlich-Haus auf dem ehemaligen Institutsgelände. Das Gebäude verfügt im Erd- und Obergeschoss bereits über Seminarräume, die in der Vergangenheit unter anderem der Erwachsenenbildung dienten. Die Amtsverwaltung wurde beauftragt, Verhandlungen mit den Eigentümern aufzunehmen.

Für Amtsdirektor Christian Pust ist das Gebäude eine brauchbare Kompromisslösung, mit der man das Platzproblem angehen kann. „Eine andere Variante wäre, dass wir anbauen. Doch laut einem Angebot für Module sind wir schnell bei zwei Millionen Euro. Das könnte die Gemeinde nicht bezahlen“, sagt er.

Ebenfalls Investitionen nötig

Ins Mitscherlich-Haus muss allerdings auch investiert werden. Einige Räume sind zu modifizieren und unter anderem Brandschutz- und andere Türen einzubauen sowie neue Fußböden. Auch im Sanitärbereich sind Änderungen vorzunehmen. „Wir brauchen für das Gebäude eine neue Baugenehmigung“, sagt der Amtsdirektor.

Pust geht für die Zukunft von einem verstärkten Zuzug in die Gemeinde aus. Denn es werden mit Sicherheit noch zahlreiche Einfamilienhäuser hinzukommen. Auch der so genannte Russenblock mitten im Ort könnte irgendwann saniert sein, 40 Wohnungen stünden dann zur Verfügung.

Entwicklung in der Ortsmitte

Und wie berichtet, plant ein Investor in der Ortsmitte eine großflächige Entwicklung, in deren Ergebnis etwa 110 Wohneinheiten entstehen könnten. Nicht zuletzt steht auch die Frage, inwieweit Kinder aus anderen Gemeinden des Amtes wie Retzow oder Pessin die Schule besuchen.

Pust rechnet damit, dass die Karibu-Grundschule künftig zweizügig sein könnte. Im Mitscherlich-Haus würden dann die Klassenstufen 1 und 2 untergebracht. Allerdings werden die Raumkapazitäten die Klassengrößen zwangsläufig begrenzen. Denn 25 Schüler passen nicht in die vorhandenen Räume, wie er sagt, eher 16 oder 17. Möglicherweise lassen sich zumindest zwei Räume vergrößern.

Ausnahmegenehmigung zum letzten Mal

Auch der Hort soll Platz finden in dem Gebäude. Und das ist insofern wichtig, weil die regulären 60 Plätze am Schulstandort in der Bahnhofstraße schon jetzt nicht mehr ausreichen. „Über eine Ausnahmegenehmigung haben wir wieder mehr als 80 Plätze bewilligt bekommen“, so Pust. Dies ist aber letztmalig erfolgt, wie ihm mitgeteilt worden sei.

Offen ist noch, wie das alles finanziert werden soll. So könnte die Gemeinde einen höheren Mietzins zahlen unter der Voraussetzung, dass die Eigentümer vorher die Baumaßnahmen vornehmen lassen und bezahlen. Oder aber die Miete ist niedriger und die Gemeinde zahlt die Baumaßnahmen selber. Vorgesehen ist in dem Zuge auch, dass der WAT-Raum aus der Baracke auf dem Gelände des ehemaligen Dorfgemeinschaftshauses mit umzieht. Dann könnte die Gemeinde das Grundstück endlich verkaufen.

Mittagessen auf dem Gelände

Wenn die kleineren Schüler im Mitscherlich-Haus untergebracht sein werden, haben sie zumindest einen Vorteil: einen kurzen Weg zum Mittagessen. Denn in dem benachbarten Flachbau, in dem sich auch die Schänke befindet, ist die Schülerspeisung untergebracht. Derzeit nutzen 54 Kinder diese Möglichkeit.

Von Andreas Kaatz