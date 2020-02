Kritik an Arbeiten im Naturschutzgebiet Lindholz

Paulinenaue

Sturm „Xavier“ hat im Jahre 2017 in weiten Landesteilen gewütet und haufenweise Bäume umgeknickt. Davon blieb auch das Wald- und insbesondere das Naturschutzgebiet Lindholz bei Paulinenaue nicht verschont. Bäume kippten um oder gerieten in Schräglage, Äste brachen ab. Somit bestand Gefahr für Spaziergänger.

Seit mehr als zehn Wochen laufen nun wieder Arbeiten, um dort den Windbruch von damals zu beseitigen. Das kann auch Einwohner Ingo Ludwig verstehen, der selber beruflich mit Naturschutz zu tun hat. Doch was die Forstmaschinen letztlich in dem Naturschutzgebiet hinterlassen haben, ärgert ihn sehr.

Schneisen im Wald

Ludwig spricht unter anderem von Rodungsarbeiten, die dort erfolgen. Und nach seiner Beobachtung seien teilweise gar nicht die umgestürzten Bäume, die an einigen Stellen den bisherigen Naturlehrpfad blockiert haben, beseitigt worden.

„Stattdessen wurden parallel zu diesem Weg mit schwerer Technik Schneisen in den Wald geschlagen und der Bewuchs komplett entfernt. Selbst Stubben sind gerodet worden. Dadurch entstehen aber Löcher, der nährstoffarme Sand wird nach oben geholt“, kritisiert er.

Humusschicht beseitigt

Da sich das Lindholz auf einem Dünenzug befindet, sei die oberste Humusschicht nur sehr dünn und nunmehr im Zuge der Arbeiten an vielen Stellen beseitigt worden. „Das erschwert eine selbstständige Naturverjüngung durch die standort- und gebietstypischen Arten massiv“, beklagt er. „Mir geht es darum, dass die Natur nicht zerhauen wird.“

Das Naturschutzgebiet Lindholz Das Naturschutzgebiet Lindholz ist in seiner heutigen Ausdehnung seit 1978 geschützt. Es umfasst eine Fläche von etwa 112 Hektar. Davon besitzt der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) eine Fläche von 14,47 Hektar. Das Gebiet, das sich östlich von Paulinenaue befindet, ist zudem Bestandteil von Natura 2000. Es ist als Flora-Fauna-Habitat ausgewiesen und darüber hinaus in das europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Rhin-Havelluch einbezogen. Zu den schützenswerten Lebensräumen gehören unter anderem naturnahe Wald- und Waldsaumgesellschaften des Eichen-Hainbuchenwaldes sowie Reste alter Hasel-Niederwälder. Zu den Tier- und Pflanzenarten, die dort vorkommen, gehören unter anderem Fledermäuse. Genannt werden beispielsweise die Große Bart-, Fransen-, Mücken- und Rauhautfledermaus. Bei den Pflanzen sind die Grünliche Waldhyazinthe, die Heide-Nelke und die Ährige Teufelskralle hervor zu heben. Die privaten Eigentümer, denen der größte Teil des Naturschutzgebietes gehört, bewirtschaften im Lindholz insgesamt rund 270 Hektar.

Nach Ludwigs Schätzung seien rund acht bis zehn Hektar des mehr als 100 Hektar großen Naturschutzgebietes von diesen Arbeiten stark betroffen. Die Vegetation – Baum-, Strauch- und Krautschicht – sei in diesem Bereich vernichtet worden, so sein Vorwurf.

Landkreis prüft jetzt

Wie der Landkreis auf Nachfrage mitteilt, hätten Bürger die Untere Naturschutzbehörde auf die Arbeiten aufmerksam gemacht. Zwar sei keine naturschutzrechtliche Genehmigung für die Arbeiten erteilt worden. Doch diese wäre in der Regel auch nicht erforderlich bei Arbeiten im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft.

„Um zu überprüfen, ob und inwieweit die aktuellen Holzeinschläge gegen geltende Naturschutz-Regelungen verstoßen, haben Mitarbeiter der Behörde sich zunächst vor Ort ein Bild von der Situation gemacht und Befragungen durchgeführt“, sagt Kreissprecher Norman Giese.

Bei Belehrung belassen

„Nach Angaben der Befragten handelt es sich bei den Arbeiten um die Beräumung von Windbruch vom Herbststurm „Xavier“, von dem das Lindholz in besonderer Weise betroffen war, sowie um Vorbereitung für die Wiederaufforstung der betroffenen Stellen.“

Da vor Ort keine sicheren Beweise für Zuwiderhandlungen gegen gesetzliche Bestimmungen, zum Beispiel des Besonderen Artenschutzes, erbracht werden konnten, wurde auf die Anordnung eines sofortigen Stopps der Arbeiten verzichtet, heißt es. Man beließ es stattdessen zunächst bei einer Belehrung über die geltenden Beschränkungen für forstwirtschaftliche Eingriffe im Lindholz, die sich aus dem Naturschutzrecht ergeben, so der Kreissprecher.

Gefahr für Leib und Leben

Dass die Beräumung im Naturschutzgebiet notwendig ist, bestätigte Eigentümerin Elisabeth Kerscher auf Nachfrage. „Nachdem der Sturm 2017 sehr viel umgeworfen hat, bestand Gefahr für Leib und Leben. Man musste vielfach über Bäume steigen“, sagt sie.

Da es nicht einfach gewesen sei, Technik zu bekommen, hätten sich die Aufräumarbeiten bis heute hingezogen. Anfangs sei nur das Gröbste gemacht worden. Wie sie meint, sei die Naturschutzbehörde nach dem Sturm über die Schäden im Schutzgebiet informiert worden.

Flächen werden aufgeforstet

„Wir machen die Arbeiten nicht freiwillig, sondern müssen die umgestürzten Bäume herausräumen. Anschließend wollen wir alles einebnen und die Flächen wieder aufforsten. Aber noch sind wir lange nicht soweit“, sagt Elisabeth Kerscher, die in Bayern als Land- und Forstwirtin tätig ist, wie sie sagt.

Den Vorwurf, dass mehr gefällt wird als nötig, weist sie jedoch zurück. „Wir schlagen keinen Baum, wo es nicht nötig ist. Rodungen erfolgen nur zur Schadensbegrenzung.“ Dass der Waldboden beschädigt wird, sei nicht zu verhindern. „Die Maschinen müssen oft rein und raus. Aber wie gesagt, wird werden alles wieder einebnen.“ Nicht betroffen von den Arbeiten sei eine Fläche von rund fünf Hektar, die unter sehr strengem Schutz steht.

Es besteht noch Klärungsbedarf

Für die Naturschutzbehörde bleibt indes noch Klärungsbedarf. „Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist nach geltendem Recht zwar auch im Naturschutzgebiet sowie in FFH-Gebieten und sogar in FFH-Lebensraumtypen mit besonders und streng geschützten Arten zulässig, allerdings darf sich dabei der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und der Lokalpopulation der Arten nicht grundsätzlich verschlechtern. Inwieweit dies im vorliegenden Fall gewahrt ist, wird derzeit noch geprüft“, so Norman Giese. Es seien weitere Kontrollen und Befragungen vorgesehen.

Von Andreas Kaatz