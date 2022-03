Paulinenaue

Der Paulinenauer TSV 1923 hat jetzt erst einmal das, was er wollte, nämlich einen neuen Nutzungsvertrag für den großen Sportplatz. Die Gemeindevertreter haben den Vertragsentwurf einstimmig verabschiedet. Damit wurde dem Verein das Besitzrecht für die nächsten 15 Jahre übertragen.

Gleichzeitig verpflichtet sich die Gemeinde, alle Kosten für die Nutzung und die Unterhaltung der Sportstätte zu tragen. Dies gilt für die nächsten drei Jahre. Und sofern die Gemeinde die Regelung nicht kündigt, verlängert sie sich um weitere drei Jahre. Die pauschale Übernahme der Kosten wird indes nicht von allen gern gesehen – auch nicht von der Amtsverwaltung.

Neuer Beschlussantrag in zwei Jahren

Der wäre es lieber, dass dem Verein zwar das Nutzungsrecht und der Besitz am großen Sportplatz übertragen wird, aber dass er auch für Unterhaltung und Bewirtschaftung verantwortlich ist. In dem Zusammenhang könnte er dann Anträge auf finanzielle Unterstützung bei der Gemeinde stellen.

„Wir werden in zwei Jahren einen erneuten Beschlussantrag vorlegen, bei dem es darum geht, die Regelung zu kündigen oder nicht zu kündigen. Dann muss die Gemeindevertretung erneut Farbe bekennen“, sagte Amtsdirektor Christian Pust. Er selber ist der Ansicht, dass die Gemeinde sich durchaus am Unterhalt beteiligen könnte – in welcher Höhe auch immer. Aber Unterstützung sollte immer nur eine Defizitfinanzierung sein, und nicht ein All-inklusive-Paket.

Planungssicherheit bis 2025

TSV-Vorsitzender Detlef Wacker ist vorerst zufrieden. „Das war ja unser Wunsch. So haben wir jetzt drei Jahre Planungssicherheit bis 2025“, sagt er. Für ihn ist der neue Vertrag auch deshalb wichtig, um Fördermittel aus dem Goldenen Plan Havelland zu bekommen für den Bau einer Beregnungsanlage.

Dass die Drei-Jahres-Regelung in den Vertrag aufgenommen wird, war auch Bürgermeister Arne Breder wichtig. „Wir bezahlen das Mähen, Strom, Wasser und Abwasser. Wir können nicht pauschal für 15 Jahre eine Kostenübernahme machen – gerade auch vor dem Hintergrund steigender Energiepreise.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er würde sich wünschen, dass sich der Verein zumindest an den Kosten beteiligt, vielleicht zu einem Viertel. „Und wir müssen uns hinsetzen und darüber reden, wie wir mit dem kleinen Sportplatz, dem Tennisplatz und der Turnhalle umgehen.“ Auch über eine Gebührenordnung wäre zu sprechen. Breder wünscht sich grundsätzlich mehr Unterstützung durch den Verein und sei es mit Muskelhypothek.

Von Andreas Kaatz