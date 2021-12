Paulinenaue

Mit dem geplanten Bauvorhaben Neue Mitte in Paulinenaue könnte sich auch eine Lösung für das leerstehende denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude ergeben. Der Investor hatte signalisiert, dass er das Grundstück samt einem Teil des Pendlerparkplatzes kaufen und entwickeln möchte.

Das allerdings hätte zur Folge, dass die jetzige Zufahrt von der Bahnhofstraße zu den verbleibenden Parkplätzen nicht mehr für die Öffentlichkeit zur Verfügung stünde. Um die übrigen, südöstlich gelegenen Stellplätze künftig erreichen zu können, soll in naher Zukunft eine neue Zufahrt mit einer Breite von sechs Metern errichtet werden. Die Gemeinde hat jetzt bereits eine entsprechende Planung beauftragt, im Ergebnis standen letztlich drei Varianten zur Auswahl.

Mittelstreifen bei Bedarf öffnen

In ihrer jüngsten Sitzung entschieden sich die Gemeindevertreter nun für Variante 3. Dabei wird die Zufahrt über die jetzt vorhandene Grünfläche geführt und dabei auch die Geländemulde überbaut. Diese muss neu angelegt werden. „Bei dieser Variante haben wir den Vorteil, dass wir bei Bedarf auch die Mittelinsel der Bahnhofstraße ohne Probleme öffnen können“, sagt Amtsdirektor Christian Pust. „Ansonsten ist diese Option schwer umzusetzen.“

Denn die Zufahrt wird so nahe an die neue Grundstücksgrenze herangelegt, dass man für den Fall der Fälle keine der großen Eichen auf dem Mittelstreifen fällen muss, wie es etwa bei Variante 1 nötig wäre. Lediglich eine kleine Eiche müsste weichen. Jetzt soll das Planungsbüro mit der Genehmigungs- und Ausführungsplanung beauftragt werden. Eine erste Kostenschätzung geht von rund 127 000 Euro aus, die für das Bauvorhaben, inklusive Planung, ausgegeben werden müssen.

Gemeinde finanziell überfordert

Die Gemeinde wäre mit dem Verkauf des Bahnhofsgebäudes an einen Investor, der ernsthafte Absichten verfolgt, eine große Sorge los. Denn das Gebäude selbst zu entwickeln und zu sanieren, dazu wird sie allein aus finanziellen Gründen vorläufig nicht in der Lage sein. Erst einmal sind andere Aufgaben wichtiger wie etwa die Unterhaltung der Grundschule. Erst vor Kurzem musste dort aus baulichen Gründen die Turnhalle gesperrt werden.

In den Besitz des Bahnhofsgebäudes ist die Kommune nicht ganz freiwillig gekommen. Denn um vor einigen Jahren die Pendlerparkplätze anlegen zu können, musste sie das Areal von der Deutschen Bahn erwerben, und die hatte die Fläche nur im Paket mit dem Bahnhofsgebäude abgegeben.

Verkaufszeitpunkt noch unklar

Wann es genau zum Verkauf des Bahnhofsgebäudes sowie der davor liegenden Parkplatzflächen kommt, kann Amtsdirektor Pust noch nicht sagen. „Wir sind jetzt mit dem Investor in Verhandlungen und haben schon einen Vertragsentwurf zugeschickt bekommen“, sagt er. Pust kann sich vorstellen, dass im Gebäude eventuell Dienstleistungs- und Verkaufseinrichtungen Platz finden könnten, so wie etwa ein Friseur.

Das jedenfalls wäre auch im Sinne einiger Paulinenauer. Im Rahmen eines Projektes hatten sich unlängst Studierende der TU Berlin mit Visionen für den Bahnhof beschäftigt. In dem Zuge wurden Paulinenauer dazu befragt, was sie sich künftig in dem Gebäude vorstellen könnten. Die Antworten reichten beispielsweise vom kleinen Lebensmittelgeschäft, ein Art Tante-Emma-Laden, bis hin zu einem Fahrradverleih sowie einer Post- und Bankfiliale. Einen Imbiss fänden einige dort ebenfalls gut, wie es schon Ende 2019 hieß.

Um Aufwertung bemüht

Damit das seit rund 20 Jahren leer stehende Gebäude nicht weiter verfällt, hat sich auch der Paulinenauer Kulturverein in der Vergangenheit um eine Aufwertung bemüht. Mit Hilfe von Leader-Fördermitteln wurde die Eingangstreppe am Bahnhofsgebäude hergerichtet. Der Verein versucht aber auch darüber hinaus, das Haus im öffentlichen Bewusstsein zu halten.

So fand in diesem Jahr am Tag des offenen Denkmals wieder eine Führung durch das Gebäude statt, bei der die Geschichte des Bahnhofs im Mittelpunkt stand. Am gleichen Wochenende hatte der Friesacker Kunst- und Kulturverein dort gemeinsam mit der Künstlerin Andrea Baumgartl eine Ausstellung zur Situation der Flüchtlinge ausgerichtet.

Von Andreas Kaatz