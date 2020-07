Paulinenaue

Wenn es in der Vergangenheit stärker geregnet hat in Paulinenaue, dann konnte es auch schon mal vorkommen, dass der Hof der Karibu-Grundschule unter Wasser steht. Denn die Regenentwässerung dort ist in die Jahre gekommen. Leitungen waren gebrochen und Baumwurzeln haben sich in die Rohre gebohrt, wie eine Kamerabefahrung ergab.

Allzu viel Wasser konnte das System ohnehin nicht aufnehmen, es war dafür gar nicht ausgelegt. „Manchmal kam das Wasser oben aus den Fallrohren wieder heraus“, sagte Bauamtsleiter Thomas Polkowski von der Friesacker Amtsverwaltung.

Leitungen werden verlegt

Doch diese Probleme werden bald der Vergangenheit angehören. Davon künden die laufenden Bauarbeiten auf dem Hof. Mitarbeiter der Firma AG Gutsche Tiefbau GmbH verlegen derzeit neue Leitungen und werden bis zum Ende der Bauarbeiten rund 400 Meter Gräben auf dem Innenhof ausgehoben und wieder verfüllt haben.

Zudem wurde bereits auf einer Fläche von rund 90 Quadratmetern eine Rigole – bestehend aus zahlreichen Einzelelementen – im Boden versenkt. Von dort aus soll das Wasser versickern. Die Anlage befindet sich größtenteils unter dem Spielplatz. Ziel ist es, dass der Hof künftig von Überflutungen verschont bleibt. Falls es doch mal Starkregen gibt, wird ein Überlauf dafür sorgen, dass überschüssiges Wasser abgeführt wird.

Hof wird wieder gepflastert

„Wir hatten mit Beginn der Ferien angefangen, den Hof abzusperren“, sagt Polkowski. Bevor die Arbeiten beginnen konnten, mussten die Bauleute aber erst einmal 620 Quadratmeter Pflaster aufnehmen und etwa 100 Meter Borde ausbauen. „Der Innenhof wird dann zum Abschluss neu gepflastert“, kündigt Polkowski an.

Die Verlegung von Regen- und Schmutzwasserleitungen ist aber nur ein Teil der notwendigen Arbeiten an der Schule. Bereits im März war mit der Sanierungsarbeiten an der Gebäuden begonnen worden, die von 1974 stammen. Denn das Dach war schon seit Längerem undicht, eindringendes Regenwasser musste mit extra aufgestellten Eimern und Wannen aufgefangen werden. Die hölzernen Traufkästen wiesen an vielen Stellen schon Löcher auf.

Traufkästen durchgefault

„Die Traufkästen waren alle durchgefault und wurden erneuert. Die Dachkonstruktion ist punktuell ausgebessert worden“, sagt der Bauamtsleiter. Zudem habe man die alte Dachpappe aufgenommen und gegen knapp 1000 Quadratmeter Kunststoffdachbahnen ausgetauscht. Ein neuer Blitzschutz wurde angebracht. Darüber hinaus ist die Fassade der beiden Schulgebäude erneuert und gedämmt worden. Eigentlich sollten diese Arbeiten schon Ende Mai fertiggestellt sein. Doch weil Materiallieferungen stockten, zogen sich die Arbeiten bis Ende Juni hin.

„Die Bauarbeiten fanden auch während des Unterrichts statt, lärmintensive Tätigkeiten beispielsweise mit der Schlagbohrmaschine wurden allerdings erst nach Schulschluss vorgenommen. Das klappte ganz gut“, sagt Thomas Polkowski. Die Schulleitung sei immer mit eingebunden worden – sowohl bei der Planung als auch in der Bauphase. „Bis zum Schulbeginn soll der Innenhof fertig sein. Es wird dann nur noch ein paar Restarbeiten geben“, so der Bauamtsleiter.

