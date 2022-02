Paulinenaue: Tauziehen um den kleinen Sportplatz

Paulinenaue

Mit einer großen Überraschung endete vor Kurzem die Abstimmung in der Gemeindevertretung zum neuen Nutzungsvertrag für den Paulinenauer TSV 1923. Der alte Vertrag von 1992 für den großen Sportplatz war 2017 ausgelaufen, sodass der Verein die Anlagen seither vertragslos nutzt, wenn auch mit Zustimmung der Gemeinde. Doch mit der jüngsten Sitzung hat sich an diesem Zustand wider Erwarten nichts geändert.

Was war geschehen? Der TSV wollte neben dem großen Sportplatz unbedingt auch den kleinen in der Ortsmitte mit in den Vertrag aufnehmen. Das sah allerdings unter anderem die Amtsverwaltung kritisch. „Wir waren der Meinung, dass der kleine Platz nicht dazu gehören sollte, weil dessen strategische Bedeutung für die Gemeinde sehr groß ist“, sagte Amtsdirektor Christian Pust. Möglicherweise müsse man später auch noch eine zweite Kita bauen und benötigt dann dazu diese Fläche. Und so tauchte das Areal im Vertragsentwurf der Verwaltung nicht mehr auf.

Änderungsantrag angenommen, Beschluss abgelehnt

Allerdings wurde dann im Gremium ein Änderungsantrag gestellt, die Fläche doch wieder aufzunehmen. Dafür gab es eine knappe Mehrheit von 5:4 bei zwei Enthaltungen. Bei der anschließenden Abstimmung für den Gesamtantrag kam es aber zum Patt mit 5:5 Stimmen – Antrag abgelehnt.

Damit ist der Verein jetzt in einem Dilemma. Denn er hat beim Landkreis Fördermittel aus dem Goldenen Plan Havelland beantragt – bei einer Gesamtinvestitionssumme von 40 000 Euro. Dafür allerdings muss er nachweisen, dass er über die entsprechenden Flächen verfügen kann, und benötigt dringend einen neuen Nutzungsvertrag.

Bewässerungsanlage für großen Sportplatz

So war unter anderem von Beginn an geplant, eine Bewässerungsanlage für den großen Sportplatz zu bauen. Auch Ballfangnetze für den kleinen Platz wollte man errichten, die Lampenköpfe dort erneuern sowie die Rasenfläche neu anlegen.

Für Bürgermeister Arne Breder ist die Aufnahme des kleinen Sportplatzes in den Vertragsentwurf aber keine Option. „Ich bin nicht dafür, den Platz für 15 Jahre an den Verein abzugeben. Dann sind wir nachher nur noch Bittsteller“, sagte er.

Gemeinde entwickelt sich rasant

„Unsere Gemeinde entwickelt sich ja doch sehr rasant. Das hätte vor fünf Jahren noch keiner gedacht. Wer weiß, ob wir die Fläche nicht noch brauchen. Wir haben den großen Sportplatz und darauf sollte sich der Verein konzentrieren“, sagte er. Breder ist sich sicher, dass der Beschluss einstimmig durchgegangen wäre, wenn nur der große Sportplatz zur Debatte gestanden hätte.

Was den kleinen Platz betrifft, so war seine Sorge, dass der Verein dort einen richtigen Fußballrasen anlegen will. Und der müsste auch noch regelmäßig gemäht werden, was dann auch die Gemeinde bezahlt. „Dabei haben wir doch einen tollen Sportplatz mit Sozialtrakt“, so der Bürgermeister. Da würde die Gemeinde ohnehin schon alles bezahlen, wie etwa Strom oder Wasser. „Und dann geben wir ja auch das Geld für den Eigenanteil zum Goldenen Plan Havelland.“

Feuerwehrneubau wurde dort abgelehnt

Er denkt auch, dass man die Fläche des kleinen Sportplatzes dann nicht mehr für Dorffeste oder einen Zirkus nutzen könnte, da es schon hieß, dass der Rasen keinen Schaden nehmen dürfte. Hinzu kommt, dass es erst vor Kurzem heftige Diskussionen im Rahmen des Feuerwehrneubaus gab. Damals war von zahlreichen Paulinenauern abgelehnt worden, den Feuerwehrneubau dort zu errichten, weil es sich um eine traditionelle Fläche für Dorffeste handle.

Jetzt will der Bürgermeister versuchen, einen Konsens mit dem Verein in der Form herzustellen, dass dieser sich auf den großen Platz konzentriert. „Mein Ziel ist, jetzt so schnell wie möglich eine neue Nutzungsvereinbarung über den großen Sportplatz abzuschließen. Wir müssen versuchen, das so schnell wie möglich zu heilen“, sagt er. Unabhängig davon, könne man künftig eventuell auch trotzdem noch etwas am kleinen Platz machen, nur eben nicht mit vertraglicher Bindung.

Gespräche haben schon stattgefunden

Gespräche mit dem Verein haben zwischenzeitlich schon stattgefunden. So ist auch Florian Tietz, Abteilungsleiter Fußball beim TSV, guter Hoffnung. „Es sieht gut aus. Der kleine Sportplatz ist raus. Wir legen jetzt den Fokus auf den großen Sportplatz und das Vereinsheim.“ So werde der Bau der Bewässerungsanlage umgesetzt und man wolle die Duschen für die Gäste- und Heimmannschaft sanieren und so auf den aktuellen Stand bringen.

Zudem äußerte er sich dazu, war-um man den Nutzungsvertrag auf den kleinen Sportplatz ausweiten wollte. Grund sei die überraschende Sperrung der Turnhalle an der Schule im Oktober gewesen. „Wir hatten nach einer Alternative gesucht, falls es längerfristig so ist. Und da kam der kleine Sportplatz ins Spiel, weil da ja auch Lichtmasten stehen“, sagt Tietz.

Die Fläche sollte als Trainingsplatz und zukunftsweisend als Punktspielplatz für die Bambinis hergerichtet werden. „Aber jetzt ist die Turnhalle wieder nutzbar und so ist der Bedarf nicht mehr ganz so dringend. Deshalb gibt es jetzt eine Fokusverschiebung.“ Es sei die bessere Variante, sich als Sportverein auf den großen Platz zu konzentrieren und in der dunklen Jahreszeit wieder die Halle zu nutzen.

Von Andreas Kaatz