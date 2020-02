Studenten haben Visionen für den alten Bahnhof

Paulinenaue

Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude von Paulinenaue steht im Fokus eines Projekts von Studierenden an der TU Berlin. Die 16 angehenden Stadt- und Regionalplaner haben über ein Semester lang im Auftrag des Regionalmanagements Havelland Visionen für das seit Langem leerstehende Gebäude entwickelt. Dem alten Bahnhof von Paulinenaue soll ein neuer Wert für den Ort und die umliegenden Gemeinden gegeben werden.

Die Ergebnisse werden bei einer Abschlussveranstaltung des Projekts am Freitag, dem 14. Februar, gezeigt. Von 15 bis 18 Uhr werden die Visionen bei Snacks und Getränken vor dem Bahnhof präsentiert, bei Regen im Gebäude. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Feierlicher Projektabschluss

Wie Bürgermeister Arne Breder sagt, soll der feierliche Projektabschluss der Beginn von etwas Neuem sein. Verschiedene Ideen werden vor Ort ausprobiert: Es wird eine Büchertausch-Box geben, es gibt die Möglichkeit für einen Flohmarktstand oder den Verkauf von Selbstgemachtem.

Dank Unterstützung aus der Gemeinde können dekorative Banner an den bislang vernagelten Fenstern angebracht werden. Wer Lust hat, sich am Flohmarkt oder mit einem kleinen Stand für Selbstgemachtes zu beteiligen, kann sich per Mail an bahnhof-paulinenaue@isr.tu-berlin.de melden.

Seit 20 Jahren leer

Das ehemalige Bahnhofsgebäude ist Gemeindeeigentum. Seit fast 20 Jahren steht es leer und es fehlte dem Ort an Engagement und Mitteln, um dem Verfall entgegenzuwirken. Der alte Bahnhof drohte zur Schrottimmobilie mitten im Herzen des Ortes Paulinenaue zu verkommen. Um das zu verhindern, kam die Zusammenarbeit zwischen der LAG Havelland und dem Institut für Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin zustande.

Für Paulinenaue und den Bahnhof bringt die Arbeit der Studierenden frischen Wind: In einem „Visionsalbum“ werden 30 mögliche Zukunftsbilder für das Gebäude gezeigt, was kurz-, mittel- und langfristig am und im Bahnhof möglich wäre.

Bürger brachten Ideen ein

Die Ideen wurden in engem Austausch mit den Menschen in Paulinenaue erarbeitet. Und seit Beginn des Projekts hat sich auch dank des Engagements von Bürgermeister Arne Breder und der Lokalen Aktionsgruppe Havelland e.V. (LAG Havelland) bereits Einiges getan am Bahnhofsgebäude: Unter anderem konnten die Treppe zum Haupttrakt instandgesetzt und die historischen Lampen an der Fassade zur Ortsseite wieder in Betrieb genommen werden.

Von Andreas Kaatz