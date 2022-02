Pessin

Die Arbeiten zur Erneuerung der B5-Ortsdurchfahrt in Pessin haben vor ein paar Wochen begonnen und werden voraussichtlich bis zum August 2023 dauern. Der erste Bauabschnitt reicht vom Ortseingang aus Richtung Friesack bis kurz vor die Kreuzung in der Ortsmitte. Der Bereich ist halbseitig gesperrt, Autofahrer müssen an der Baustellenampel etwas Geduld mitbringen. Doch wie Pessins ehrenamtlicher Bürgermeister Andreas Flender sagt, halte sich der Andrang oft in Grenzen. „Die Ampel ist recht gut geschaltet, meist muss man nicht lange warten“, meint er.

Grundsätzlich ist Flender mit dem bisherigen Ablauf zufrieden.„Bis jetzt läuft alles sehr gut“, sagt er. Er ist in regelmäßigem Austausch mit der Baufirma und auch die Bürger können sich an die Firma direkt wenden. Per Flyer wurden sie informiert.

Bürger werden abschnittweise informiert

„Normalerweise macht man vor einer so großen Baumaßnahme eine Einwohnerversammlung. Die fand vor zwei Jahren auch statt, aber dann nicht wieder. Die Baumaßnahme hatte sich danach verschoben und vor Beginn der Maßnahme war wegen Corona keine Versammlung mehr möglich.“ Die Baufirma habe sich dann aber bereit erklärt, Flyer anzufertigen und diese zu verteilen. „Wir informieren die Bürger immer abschnittsweise, denn die Baumaßnahme dauert ja bis August 2023“, sagt der Bürgermeister.

Die Straße ist halbseitig gesperrt. Quelle: Andreas Kaatz

Insgesamt ist die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in sieben Abschnitte aufgeteilt. Auftraggeber für die Maßnahme sind der Landesbetrieb Straßenwesen, die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg sowie die Gemeinde Pessin. „Die Nebenanlagen sind Sache der Gemeinde. Und das ist für uns schon ein großer finanzieller Brocken, den wir da im Haushalt haben“, sagt Andreas Flender.

Bis zum Abzweig nach Paulinenaue

Rund 750 000 Euro muss die kleine Kommune unter anderem für den Gehweg auf der einen Straßenseite und den kombinierten Geh-Radweg auf der anderen Seite ausgeben. Die Straßenbeleuchtung hingegen muss nicht erneuert werden, da dies vor geraumer Zeit bereits erfolgt ist. Die Masten werden nur abgebaut und zwischenzeitlich eingelagert.

Die Ortsdurchfahrt bis hin zum Abzweig nach Paulinenaue wird grundhaft ausgebaut. Unter anderem müssen auch die Gas- und die Regenwasserleitungen erneuert sowie Strom- und Telekommunikationsleitungen umverlegt werden. Wie Andreas Flender sagt, soll den Bürgern während der Baumaßnahme immer der Zugang zu ihren Grundstücken möglich sein. Geregelt sei auch, dass der Müll abgeholt wird und die Fäkaliengruben geleert werden können.

Starke Zunahme des Lkw-Verkehrs

Der Bürgermeister freut sich schon auf den Tag, wenn die Straße fertig ist. „Die Wohnqualität wird an der B 5 mit Sicherheit besser als jetzt sein. Die B 5 hat sich nämlich in der Vergangenheit zu einer autobahnähnlichen Straße entwickelt, was die langjährigen Bewohner verzweifeln lässt. Es ist eine sehr starke Zunahme des Lkw-Verkehrs zu verzeichnen, der auch laut ist“, sagt er.

Bürgermeister Andreas Flender freut sich schon auf den Tag, wenn die Straße fertig ist. Quelle: Andreas Kaatz

„Durch die neuen Maßnahmen werden bestimmte Sachen verbessert. Das fängt schon mit der oberen Asphaltschicht an, die leiser sein wird.“ Wichtig sei aber auch, dass die Fahrbahn schmaler und die Spuren an einigen Stellen durch Mittelinseln getrennt werden. Am Ortseingang und -ausgang sowie auch innerorts werde die Fahrbahn verschwenkt.

Diskussion über Fußgängersicherheit

Und mitten im Ort kommen mindestens zwei Zebra-Streifen auf die Fahrbahn. „Das alles führt insgesamt dazu, dass die Durchfahrtsgeschwindigkeit im Ort langsamer wird als sie jetzt ist. Ich habe auch mit Menschen in Lietzow gesprochen, wo die Ortsdurchfahrt bereits erneuert wurde. Die haben mir bestätigt, dass es ruhiger wird und dass die Autos jetzt langsamer fahren.“

Allerdings werde die Fußgängersicherheit in Pessin noch etwas kontrovers diskutiert, wie Andreas Flender sagt. Denn die Ampel an der Kreuzung mitten im Ort soll dauerhaft verschwinden. Sie wird durch die Zebrastreifen ersetzt. Das findet nicht jeder im Ort gut.

Leerrohre sollen mit in den Boden

Flender kann mit der neuen Lösung ganz gut leben, weil eine Fußgängerampel nicht nur Vorteile hat und auch eine trügerische Sicherheit vermittelt. Er versteht aber auch die Bedenken anderer Dorfbewohner. Und so sprechen sich manche Gemeindevertreter dafür aus, dass die Ampel bleibt.

Wasser auf die Mühlen gab es, nachdem in Berge nachträglich eine Ampel an der B 5 genehmigt worden ist. „Da haben wir uns auch gefragt, warum man dort zu einer Einsicht kommt“, sagt Flender. Zumindest wolle man sich dafür einsetzen, dass Leerrohre für Kabel in den Boden kommen, um vielleicht später doch noch eine Ampel errichten zu können. Denn fehlende Leerrohre sind der Grund dafür, dass derzeit der Bau der Ampel in Berge stockt.

Wenn die Baumaßnahme beendet ist, will die Gemeinde auch Begrüßungsschilder an den Ortseingängen aufstellen. „Und wir wollen an der Kreuzung mit Wegweisern auf die Besonderheiten des Ortes hinweisen, wozu unter anderem die Kirche und der Sportplatz gehören“, sagt Andreas Flender.

Von Andreas Kaatz