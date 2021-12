Pessin

Noch lädt das Wetter nicht unbedingt zum Fahrradfahren ein. Doch wer jetzt schon Ausflugspläne fürs nächste Jahr schmiedet, sollte zumindest eine Tour nach Pessin in Erwägung ziehen. Denn die Dorfkirche ist auf dem besten Wege, eine Radfahrerkirche zu werden.

Der Dorfkirchen-Förderverein kümmert sich schon seit mehr als zehn Jahren um die Sanierung des Gotteshauses, was auch hervorragend gelungen ist. Und das gilt nun auch für den Vorplatz. Dessen Neugestaltung im Herbst war das i-Tüpfelchen.

So wurde unlängst mit Hilfe von Fördermitteln der Außenbereich teilweise gepflastert. Nunmehr sind dort auch Fahrradständer zu finden. „Man kommt jetzt von der Straße bis in den Kirchturm barrierefrei“, freut sich Vereinsvorsitzender Andreas Flender. Dazu wurde extra auch an der Straße, an der Zufahrt zum Kirchengelände, der Bordstein abgesenkt. Danach gelangt man auf der gepflasterten Zufahrt zur Kirche.

Im Turm selber befindet sich bereits eine behindertengerechte Toilette. Und damit es mit der Kirchenfassade harmoniert, erfolgte die Pflasterung mit Ziegelsteinen. „Das war auch der Wunsch der Denkmalbehörde“, so Andreas Flender.

Den Radfahrern wird künftig ein Picknickbereich mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. Und falls es doch mal regnen sollte, hat man die Möglichkeit, das Fahrrad unter die laubenartig gestaltete Vorhalle auf der Südseite zu schieben. Von dort aus kommen die Besucher direkt in die Kirche. „Die Lauben an der Kirche sind schon einmalig, dadurch haben wir praktisch einen großen Unterstand“, sagt Flender.

Zudem ist geplant, eine Fahrradreparaturstation einzurichten. Radtouristen werden dort dann Werkzeug vorfinden, um kleinere Mängel beheben zu können. Und Andreas Flender kann sich auch vorstellen, dass in naher Zukunft an der Kirche ein Ladepunkt für E-Bikes errichtet wird.

Von Andreas Kaatz