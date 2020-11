Pessin

Ab sofort hat der Spielplatz der Pessiner Kita einen Berg mit Rutsche. „Da bin ich sogar schon auf dem Bauch und auf dem Rücken herunter gerutscht. Das macht Spaß“, erzählt die vierjährige Josy begeistert.

Doch der neu gestaltete Spielplatz der Einrichtung hält jetzt noch mehr bereit für die derzeit 41 Kinder. Zum Beispiel eine nagelneue Rollerbahn in Form einer Straße, auf der Josy gerne mit dem Fahrrad ihre Runden dreht. Dort ist auch der sechsjährige Ian oft unterwegs. Er bevorzugt aber andere Gefährte: „Am liebsten fahre ich mit dem neuen Radlader und dem Lkw“, sagt er.

Fördermittel mit dabei

Rund 106 000 Euro hat sich die Gemeinde den Spielplatz kosten lassen, wobei etwa 80 000 Euro Fördermittel sind. Für Bürgermeister Andreas Flender war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung: „Für den kleinen Gemeindehaushalt ist es schon ein recht großer Brocken, aber das hier ist etwas Dauerhaftes. Die Kinder sind uns ganz viel wert, und diese Wertschätzung muss man auch ausdrücken.“

Als beschlossen wurde, den Spielplatz zu erneuern, war er noch kein Bürgermeister. Doch für ihn war es selbstverständlich, dass dort endlich etwas passieren muss. Er kennt das Areal nämlich noch aus der Zeit, als seine Kinder in der Kita betreut wurden. „Schön ist auch, dass Eltern und Erzieher bei der Neugestaltung mit einbezogen worden sind.“

Sichtschutz aus Pflanzen

Vor zwei Jahren wurde mit den ersten Planungen begonnen, wie Marcel Adlung vom Bauamt der Friesacker Amtsverwaltung sagt. Er ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Jetzt fehlen noch Verkehrsschilder“, sagt er.

Denn Verkehrserziehung war von Beginn an ein Thema. Zudem ist eine Bepflanzung am Zaun an der Straße geplant, damit bald ein Sichtschutz entsteht. Denn direkt dahinter ist ein nagelneuer Wasserspielplatz entstanden, auf dem die Kinder in der warmen Jahreszeit munter herummatschen können.

Aushub wurde zum Hügel

In den vergangenen Wochen hat die Firma Hewelt rund um die Nestschaukel, die stehen geblieben ist, fast alles verändert. „Den Aushub haben wir genutzt, um einen Rutschenhügel anzulegen. Früher gab es hier an der Kita nur eine kleine Rutsche“, sagt Adlung. Außerdem wurde ein Kleinkindbereich abgetrennt. Zudem blieben die alten Bäume stehen und bieten bei Hitze weiterhin wohltuenden Schatten.

Die Oberfläche der Rollerbahn in Form einer Straße ist nicht etwa aus Asphalt, sondern aus einem weicheren Belag, der bei Stürzen nicht gleich für große Schrammen sorgt. „So etwas hätte ich mir in meiner Kinderzeit auch gewünscht, dann wären die Knie nicht ganz so häufig blutig gewesen“, meinte Marcel Adlung scherzhaft. Er freut sich zudem, dass auch die Eltern mit angepackt haben. „Um das Baufeld freizumachen, haben sie die Gartenhäuschen umgesetzt. Das hat uns gut 3000 Euro gespart“, sagt er.

Lange Lieferzeiten

Gerne hätten die Kinder schon früher den neuen Spielplatz in Besitz genommen, denn eigentlich sollte er schon Ende August fertig sein. Doch die Lieferzeiten für einige Geräte waren unerwartet lang.

Wegen der Bauarbeiten konnten die Kinder zudem nicht auf den Hof, mussten selbst bei großer Hitze drinnen spielen, was nicht ganz einfach war, wie Kita-Leiterin Anita Brink sagt. „Aber letztlich haben wir es geschafft und die Kinder haben jetzt großen Spaß.“ Wenigstens konnten sie in der Bauphase dem Bagger bei der Arbeit zuschauen.

Westflügel wird umgebaut

In einem weiteren Bauabschnitt wird nun der Westflügel der Kita, der einst als Hort genutzt worden war, umgebaut. Eine größere Toilettenanlage ist geplant. „Das wird eine Herausforderung, denn dies passiert bei laufendem Betrieb“, sagt Andreas Flender. In weiteren Schritten erfolgen später ein Anbau sowie die Sanierung des Ostflügels. „Dann haben wir in etwa vier Jahren eine grundsanierte Kita“, blickt Adlung voraus.

Von Andreas Kaatz