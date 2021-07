Pessin

Die Autofahrer müssen sich noch in diesem Jahr auf Verkehrsbeeinträchtigungen auf der viel befahrenen Bundesstraße 5 gefasst machen. Es geht um die Ortsdurchfahrt in Pessin. Die will der Landesbetrieb Straßenwesen grundhaft erneuern. „Für den Herbst ist der Baubeginn geplant“, kündigt Frank Schmidt vom Landesbetrieb an. Die Ausschreibung ist jetzt veröffentlicht worden. Schmidt rechnet mit rund anderthalb Jahren Bauzeit. „Dies hängt aber auch von der Technologie ab, die der Baubetrieb einsetzen wird.“

So soll jetzt die Straße umgestaltet und auch der begleitende Geh- und Radweg erneuert werden mit einer Breite von drei Meter. Ab dem Ortseingang aus Richtung Friesack soll das Regenwasser in einer Mulde aufgefangen werden sowie ab dem Wohnblock unterirdisch durch einen Regenwasserkanal. Einen solchen gibt es schon jetzt, dieser wird aber ersetzt durch neue Rohre.

Eigentümer war kooperativ

„Der Eigentümer des Wohnblocks hatte sich bei der Bereitstellung von Flächen für den Geh- und Radweg sowie für die Bushaltestelle sehr kooperativ gezeigt. Sonst könnten wir beides nicht so bauen wie geplant“, ist Schmidt froh. Die Haltestelle soll grundsätzlich an der Stelle bleiben, aber ein wenig versetzt werden.

Die Straße soll tiefer gelegt werden. Quelle: Andreas Kaatz

Dass mit der schon länger geplanten Straßenbaumaßnahme noch nicht begonnen werden konnte, hängt auch damit zusammen, dass zusätzliche Grundstücksflächen in der Ortsmitte nicht zur Verfügung standen. Denn um eine solide und zukunftsfähige Lösung zu schaffen, muss die Verkehrsanlage im Höhe der verfallenen Gaststätte direkt an der B 5 erweitert werden. Vor Kurzem konnte sich der Landesbetrieb mit dem Eigentümer der Fläche über einen Ankauf einigen, bis spätestens Ende August soll die betreffende Fläche bereinigt sein.

Mittelinseln statt Ampel

„Die Ortsmitte ist der spannendste Bereich. Wir nehmen die Fußgängerampel dort weg und ersetzen sie durch ein System von mehreren Mittelinseln“, sagt die Projektverantwortliche beim Landesbetrieb Carolin Frenz. Dazu werde die Fahrbahn auf einer Länge von rund 200 Metern aufgeweitet. Anschließend werden vier barrierefreie Querungshilfen für Fußgänger entstehen und im Bereich der Bushaltestellen Fußgängerüberwege.

Die Bushaltestellen werden künftig auf Fußgängerüberwegen erreichbar sein. Quelle: Andreas Kaatz

Die Fahrbahnbreite soll in dem Bereich jeweils bei 3,75 Meter liegen. Dass die Gaststättenfläche benötigt wird, hängt auch damit zusammen, dass dort ein Teilstück des kombinierten Geh-/Radweges entstehen soll. Fußgänger und Radfahrer auf der westlichen Seite können an der Stelle die Fahrbahnseite wechseln, um von dort anschließend weiter in Richtung Ribbeck zu gelangen.

Straße liegt zu hoch

Ab Höhe Kita in Richtung Ortsausgang stellt sich die Situation so dar, dass die Straße deutlich höher liegt als die Grundstücke rechts und links. „Es wurde in der Vergangenheit immer wieder eine neue Fahrbahndecke aufgezogen, so dass die Straße jetzt so hoch ist, dass das Wasser bei starken Regenfällen auf die Höfe läuft“, sagt Frank Schmidt. Die letzte Erneuerung erfolgte in den 90er-Jahren. Der Höhenunterschied soll nun im Zuge der Baumaßnahme reduziert und die Straßen dazu etwa zehn Zentimeter tiefer gelegt werden. Hinter dem Heckenweg will man zudem eine barrierefreie Querung anlegen.

Eine Verkehrsinsel wird es am Ortsausgang Richtung Ribbeck auch geben, aber erst hinter dem Schild. Davor sei wegen der Zufahrten nicht ausreichend Platz, heißt es. Allerdings werde auf diese Weise gewährleistet, dass die Autofahrer schon mit reduziertem Tempo in den Ort hinfahren.

Knotenpunkt wird angepasst

Das Bauvorhaben endet ohnehin nicht am Ortsschild, denn auch der Bereich bis zum Abzweig nach Paulinenaue ist darin enthalten. „Wir passen den Knotenpunkt an die Kreisstraße nach Paulinenaue an. Dieser bekommt eine Linksabbiegespur“, sagt die Projektverantwortliche. Auf diese Weise werde die Abbiegemöglichkeit deutlich verbessert. Die Bushaltestelle in dem Bereich erhält eine Pflasterung. Und es soll eine Querungshilfe errichtet werden.

Auf der anderen Seite der Ortsdurchfahrt, am Ortseingang aus Richtung Friesack, soll vorerst noch keine Verkehrsinsel entstehen, sagt Frank Schmidt. „Die werden wir zusammen mit dem Bau des fehlenden Radweg-Teilstücks zwischen dem Abzweig Haage und Pessin errichten.“ Wann es mit dessen Errichtung auf der westlichen Seite der B 5 losgehen wird, steht aber noch nicht fest. Schmidt denkt, dass der Radweg 2024 fertiggestellt sein könnte.

Enteignung droht

Eigentlich sollte dies schon erfolgt sein, doch mit einem Grundstückseigentümer konnte man sich bisher noch nicht einigen. „Wenn er nicht verkauft, dann wird er enteignet“, sagt Schmidt. Dafür sei aber das Innenministerium die zuständige Behörde.

Wo genau der Ausbau der Bundesstraße 5 beginnen wird, kann Schmidt noch nicht sagen. Dies hänge vom Baubetrieb ab. Abschnittsweise soll es halbseitige Sperrungen geben, aber die Anwohner werden weiterhin zu ihren Grundstücken gelangen können. „Wenn Asphalt aufgebracht wird, kann es aber zeitweise auch zu Vollsperrungen kommen“, sagt Schmidt. Er hofft jetzt auf ein wirtschaftliches Angebot im Rahmen der Ausschreibung.

„Wir sind jetzt in der spannenden Erwartung, wann es tatsächlich losgeht“, sagt Pessins ehrenamtlicher Bürgermeister Andreas Flender. Die Kommune muss sich mit rund einer halben Million Euro an den Nebenanlagen beteiligen, zu denen unter anderem die Gehwege gehören. Flender hofft, dass im Zuge der Maßnahme an beiden Eingängen auch Ortsbegrüßungsschilder aufgestellt werden.

Von Andreas Kaatz