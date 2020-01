Kirchenglocke ist wieder zurückgekehrt

Pessin

Die Pessiner Kirchenglocke ist von ihrer Reparatur aus den Niederlanden zurück. Sie wurde in dieser Woche wieder von der Firma Walter Glockenläuteanlagen und Turmuhren KG aus Luckau nach oben in den Turm gehievt. Darüber hinaus haben die Spezialisten auch die neue Glocke, die der Förderverein unlängst erworben hat, an ihrem Platz am Holzjoch befestigt.

„In Pessin herrscht große Freude, weil an diesem Samstag um 16 Uhr wieder zum Wochenende geläutet wird“, sagt Fördervereinsvorsitzender Andreas Flender. Allerdings wird dann erst einmal nur die neue Glocke zu hören sein. Für die reparierte jahrhundertealte Glocke, die einen neuen Kronbügel erhalten hat, fehlt noch das Joch zum Aufhängen.

Geläutet wird aber auch einen Tag später, wenn am 12. Januar ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst das zehnjährige Bestehen des Fördervereins Dorfkirche Pessin gefeiert wird. Schneller als ursprünglich gedacht konnte das Gotteshaus erneuert werden. Unter anderem musste Schwamm beseitigt werden, der Altar ist rekonstruiert und zudem ist die Fassade wieder wie neu.

Von Andreas Kaatz