Friesack

Beim neunten havelländischen Notfalltag am Freitagnachmittag im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Friesack stand der Rettungsdienst im Mittelpunkt. In der Diskussion ging es unter anderem um die Frage, wie sich der Rettungsdienst im ländlichen Raum auch aufgrund von steigenden Einsatzzahlen verändern muss. Die Rettungsfahrzeuge werden immer mehr zu kleinen High-Tech-Einheiten. Diagnosen oder Werte schon während des Transportes des Kranken oder Verletzten auf dem Weg ins Krankenhaus zu übermitteln, gehören mehr und mehr zum Standard. Dieser moderne Rettungswagen soll nächste Woche in Rathenow in Dienst gestellt werden.

Die etwa 150 Teilnehmer des Notfalltages kamen nicht nur aus dem Havelland, sondern aus vielen Teilen des Landes Brandenburg. Weitere Themen des Nachmittags waren die Stärkung von Ersthelfersystemen, die schnelle professionelle Ersthilfe durch vor Ort alarmierbare First-Responder und die Einführung eines Telenotarztsystems.

Von Jens Wegener