Retzow

Bei einem Unfall am Dienstag um 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 5 in Höhe von Retzow ist nach Angaben der Polizei ein Kind bei dem Auffahrunfall verletzt worden. „Es kommt vorsorglich in eine Klinik“, so ein Polizeisprecher. Ein Auto ist gegen einen Lastwagen gefahren.

Die Fahrbahn Richtung Berlin wurde gesperrt während des Rettungseinsatzes. Die Fahrzeuge mussten von der geborgen werden.

Von MAZonline