Retzow

​Retzows Ortsdurchfahrt ist vor allem dadurch bekannt, dass dort täglich sehr viele Fahrzeuge unterwegs sind. Zeitweise kommen Fußgänger nicht über die Straße. Doch vor Kurzem herrschte mehrmals für einige Minuten gähnende Leere. Die Straße war voll gesperrt – aber nicht wegen eines Unfalls. Vielmehr hatte dort ein Filmteam Szenen für „Sløborn 2“ gedreht – eine Produktion für ZDFneo. Dabei handelt es sich um die zweite Staffel der Serie „Sløborn“. In Retzow erfolgte jetzt der Drehstart.

Altes Herrenhaus als Filmkulisse

Und die Filmleute sind nicht das erste Mal in Retzow gewesen. Schon für die erste Staffel haben sie Szenen in der Friesacker Amtsgemeinde gedreht. Offenbar eignet sich der Ort besonders als Filmkulisse. „Als Berliner Filmproduktion schauen wir uns natürlich gern im näheren Umfeld um. Szenen, für die es nicht notwendig ist zu reisen, drehen wir in Berlin und Brandenburg“, sagte auf Nachfrage Melanie Krimpelbein von der Firma Syrreal Entertainment.

Aber nicht nur die Brandenburger Straße diente als Drehort an mehreren Tagen. „In Retzow fanden wir bereits für die erste Staffel das alte Herrenhaus, welches in unserer Serie eine ehemalige Apotheke/Wohnhaus darstellt. Auch in der zweiten Staffel spielen dort einige Szenen“, sagte die Mitarbeiterin weiter. Zur Handlung und welche Rolle die in Retzow gedrehten Szenen innerhalb der Serie spielen, durfte sie allerdings nichts sagen. Dies werde erst 2022 auf ZDFneo bekanntgegeben.

Parallelen zur Corona-Pandemie

„Sløborn“ ist eine Drama- und Katastrophenserie. Die erste, achtteilige Staffel wurde im Herbst 2019 gedreht und ab Juli 2020 ausgestrahlt. Die Idee dafür lag schon einige Jahre zurück, doch die Macher waren letztlich aktueller als sie dachten.

Denn in „Sløborn“ geht es um ein tödliches Virus, um zwischenmenschliche Beziehungen und um Akzeptanz von staatlicher Autorität – ähnlich wie es jetzt bei Corona der Fall ist. Dabei werden die Bewohner einer fiktiven deutschen Nordseeinsel unweit von Dänemark von einem Taubengrippe-Virus heimgesucht.

Es geht ums Überleben

Die neue Staffel setzt mit der Handlung vier Monate nach der Evakuierung der Insel ein. Es wird gezeigt, wie es den Bewohnern, die dort geblieben sind, ergeht. So ist der Kontakt zum Festland abgebrochen und der Strom ausgefallen. Zudem werden die Nahrungsmittel knapp. Neue Machtstrukturen entstehen auf der Insel. Es geht ums Überleben.

Zu den Schauspielern der Serie gehören unter anderem wieder Wotan-Wilke Möhring, Lea van Acken, Alexander Scheer, Emily Kusche, Aeron Hilmer und Karla Nina Diedrich. „Die meisten Szenen in Retzow hatten Lea van Acken und Mads Hjulmand. Auch Alexander Scheer war vor Ort“, teilte Melanie Krimpelbein mit. Am Set arbeiteten jeden Tag rund 50 Crew-Mitglieder. Außerdem hatten insgesamt sieben Darsteller ihre Drehtage in Retzow.

Drei Tage in Retzow

„Wir haben drei volle Tage in Retzow als einzigem Ort in Brandenburg gedreht. Anschließend geht es – wie auch in der ersten Staffel – wieder nach Polen“, sagt die Mitarbeiterin von Syrreal Entertainment. So wurde damals für „Sløborn“ in der Danziger Bucht sowie auf Norderney gedreht. Und auch für die zweite Staffel wird es wieder auf die Nordseeinsel gehen. Voraussichtlich bis Mitte Juli dauern die Dreharbeiten für die sechsteilige Staffel.

Retzows Bürgermeister Achim Dobrenz findet es spannend, dass die Gemeinde für einen Filmdreh ausgesucht worden ist. „Und auch für die Bürger ist es interessant, ihren Ort in einem Film zu sehen“, sagt er. Das war auch schon bei der ersten Staffel der Fall. Da wurden beispielsweise Verkehrsschilder abgeklebt und weitere Schilder angebracht.

Gemeinde bekommt Hafen

„Lustig war während der Dreharbeiten zur ersten Staffel, dass dort das Schild ’Zum Hafen’ stand. Als Radtouristen durch den Ort fuhren, fragten sie gleich, wo es denn in Retzow zum Hafen geht“, erinnert sich Dobrenz schmunzelnd.

Jetzt durfte auch mal eine Kita-Gruppe das Gutshaus besuchen, das als Filmkulisse dient. Und eine andere Kita-Gruppe musste bei ihrem Spaziergang kurzzeitig anhalten und ganz still sein, als auf der Brandenburger Straße eine Fluchtszene gedreht wurde. „Einem Kind fiel auf, dass unser Wappen nicht mehr da war, es wurde mit dem Wappen von Sløborn überklebt. Wo ist denn unser Luchs, fragte das Kind“, so Dobrenz.

Gutshaus an der Nordsee

Er fand es zudem auch interessant, dass das ehemalige Retzower Gutshaus mit seiner Rückseite im Film so dargestellt wird, als wenn es an der Nordsee stehen würde. Davon kann sich aber jeder selbst ein Bild machen. Die erste Staffel von „Sløborn“ ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Von Andreas Kaatz