Retzow: Warum diese Rentner jede Woche in ihre alte Schule fahren

Retzow/Ribbeck

Die Stimmung ausgelassen, die Freude groß. Jeden Dienstag ist für zehn Rentner Feiertag. Sie nennen sich selbst: die Rentnergang aus Retzow. Und jede Woche sind sie unterwegs, unternehmen immer dieselbe Tour: Erst im Landgasthaus Retzow zum Mittagessen verabredet und dann endet der Ausflug immer im Café der Alten Schule von Ribbeck bei Kaffee und Kuchen. Und manchmal gibt es auch noch ein Birnen-Schnäpschen.

Die Retzower machen jeden Dienstag zum Feiertag

„Für uns ist jeden Dienstag Feiertag“, erzählt Edith Jannik, mit 82 Jahren die Älteste der Runde. Die Jüngste am langen Tisch, den die beiden Bedienungen Manuela und Gerlinde im Café Alte Schule jedes Mal festlich eingedeckt haben, ist Karin Busch mit 63 Jahren. „Das ist für uns alle immer ein Höhepunkt in der Woche“, sagt sie.

Organisiert hat das Treffen, das jetzt seit fünf Jahren stattfindet, Dieter Fabig, Retzows ehemaliger Bürgermeister zu DDR-Zeiten in den Jahren 1979 bis 1990. „Wir kennen uns alle von Kindesbeinen an“, sagt Fabig und erzählt, wie er auf die Idee der Rentnergang kam: „Das war eine spontane Idee. Wir haben uns zum Mittagessen in kleiner Truppe getroffen und dann wurden wir immer mehr. Und dann kam der Ausflug nach Ribbeck dazu.“

Krieg in der Ukraine ist auch hier das Thema

Geredet und ausgetauscht wird sich über alles, von der weltpolitischen bis zur dörflichen Lage. „Natürlich ist der Krieg in der Ukraine zurzeit auch Gesprächsstoff“, sagt er. Auch die Benzinpreise und Corona seien Themen. Aber viel lieber würden sie über die Vorkommnisse im Dorf reden. Wer, mit wem, was, wie und wo – „da bleibt uns nichts verborgen“.

Mit 63 Jahren die Jüngste in der Runde: Karin Busch wurde in der alten Schule Ribbeck eingeschult Quelle: Ulrich Hansbuer

Für Karin Busch ist der Ausflug in die Alte Schule auch immer ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. 1965 wurde sie hier eingeschult, das Lehrer-Ehepaar Krüger war damals für die Erziehung zuständig, führte mit strenger Hand. Ihr Einschulungs-Zuckertüten-Foto von damals hängt noch heute in der Schule, acht Schüler waren es damals in der ersten Klasse.

Alte Schule Ribbeck ist heute Museum und Café

Das einstige Klassenzimmer ist heute ein kleines Museum. „Es sieht noch genauso aus wie damals“, erzählt sie und sie kennt auch noch die Bank, in der sie gesessen hat: zweite Reihe, vorne links. Bis 1968 sind die Kinder aus dem Dorf Ribbeck in diese Schule gegangen. Danach zog der Konsum ins Klassenzimmer ein, wie zwischenzeitlich auch Familien im Haus wohnten. All die Zeiten hat Karin Busch miterlebt. Erst seit 2006 sieht alles wieder so aus wie früher.

Die Rentnergang von Retzow hat sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe. „Da werden dann die Nachrichten aus dem Dorf ausgetauscht und wir verabreden uns auch darüber. Und wir helfen uns auch damit“, erzählt Edith Jannik.

Retzower sind ein lustiges Völkchen

Gang-Leader, wie jemand aus der Runde ihn bezeichnet, Dieter Fabig ergänzt mit seinen 75 Jahren noch: „Da wird jeden Tag hin und her geschrieben. Wir sind schon ein lustiges Völkchen.“

Alles hätte sich in den letzten Jahrzehnten verändert, sagen sie. Aber eins wäre geblieben in all den Jahren: ihr Zusammenhalt und ihre Freundschaft. Gerade im Alter, da brauchen sie einander: „Das werden wir bis zum Tod beibehalten“, ist sich Dieter Fabig sicher. Diese Dorfgemeinschaft hält zusammen: die muntere Rentnergang von Retzow.

Von Ulrich Hansbuer