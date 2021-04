Retzow

Das war knapp: Am Nachmittag des Gründonnerstags konnten die Feuerwehren des Amtes Friesack in Retzow den Brand eines Wohnhauses verhindern. Gegen 14.10 Uhr wurde die Amtswehr zu einem kleinen Brand in die Bäckerstraße, nahe dem Bäckerpfuhl, gerufen. Die Feuerwehren aus Retzow, Selbelang, Wagenitz und Paulinenaue machten sich daraufhin umgehend auf den Weg.

Von der Garage ist nicht mehr viel zu retten. Quelle: Julian Stähle

„Die Retzower Kameraden haben dann aber schon bei der Anfahrt zum Gerätehaus gesehen, dass es eine starke Rauchentwicklung gab“, sagt Amtswehrführer Stefan Scharschmidt. Dicker schwarzer Qualm stieg in den Himmel und breitete sich aus. So wurde die Alarmierung auf Gebäude groß geändert und außerdem noch die Feuerwehren aus Brädikow und Friesack nachalarmiert.

Mit vier Atemschutztrupps löschten die Kameraden das Feuer. Quelle: Julian Stähle

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Garage mit Werkstatt in Flammen stand. „Das Gebäude befand sich im Vollbrand“, sagt Scharschmidt. Flammen schlugen heraus und drohten das Wohnhaus beziehungsweise die Einliegerwohnung daneben zu erfassen.

„Der Einsatzleiter hatte dann von zwei Seiten eine Wasserversorgung aufbauen lassen. Ebenfalls von zwei Seiten wurde auch gelöscht. Vier Trupps unter Atemschutz rückten den Flammen zu Leibe, drei C-Rohre mit Netzmittel waren im Einsatz. Denn auch ein Holzstapel an der Gebäudewand musste mit abgelöscht werden.

Der Brand brach nahe dem Bäckerpfuhl aus. Quelle: Julian Stähle

Offenbar hatte sich das Feuer eine Zeit lang unbemerkt in dem kleinen Gebäude ausgebreitet, worauf auch die durch die Hitze stark verformten Stahlträger hinwiesen. Als dann die Flammen durchgeschlagen hatten, war nicht mehr viel zu retten. Ursache für den Brand ist möglicherweise ein technischer Defekt am Rasenmäher. Der Grund für den Brand wird jetzt ermittelt.

Das angrenzende Gebäude konnte gerettet werden. Quelle: Julian Stähle

„Durch das schnelle Handeln der Feuerwehren konnte ein Ausbreiten der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden“, zeigte sich Scharschmidt erfreut. Verletzte gab es keine. Hinzu kam, dass die Feuerwehr während des Einsatzes dann auch noch zu einer Türnotöffnung nach Paulinenaue gerufen wurden, so dass einige Einsatzkräfte dafür aus Retzow abgezogen werden mussten.

Mehrere Einheiten der Amtswehr waren im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Bei dem Löscheinsatz in Retzow waren insgesamt 45 Kameraden vor Ort, darunter 24 Atemschutzgeräteträger. Um 18.40 Uhr hatten die Feuerwehren nach der Rückkehr in die Gerätehäuser die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.

Von Andreas Kaatz