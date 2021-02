Aufgewachsen ist sie in Retzow. Inzwischen lebt die 41-jährige Claudia Mueller seit 2009 in Kalifornien, leitet dort seit August 2020 sogar die Deutsche Schule nahe San Francisco. Im MAZ-Gespräch verrät sie, warum bei ihr morgens im Auto ein deutscher Radiosender läuft und was sie in San Francisco am meisten vermisst.