Schuppenbrand schnell gelöscht

Paulinenaue

Ein Schuppen stand am Freitagnachmittag auf einem Grundstück im Kameruner Weg in Paulinenaue in Flammen. Gegen 16.15 Uhr wurde die Friesacker Amtsfeuerwehr alarmiert. Die Einheiten aus Paulinenaue, Retzow, Selbelang und Wagenitz waren schnell vor Ort.

„Schon bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand“, berichtet Amtswehrführer Stefan Scharschmidt. Zügig wurde alles vorbereitet zum Löschen.

Personen nicht verletzt

Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften anschließend die Flammen und löschten das Feuer. Besondere Herausforderungen gab es nicht. „Gasflaschen, Benzinkanister oder Chemikalien befanden sich nicht in dem Schuppen“, so Scharschmidt.

Personen oder Tiere wurden durch die Flammen oder den Rauch nicht verletzt. Und auch Wohnhäuser, die hätten Feuer fangen können, waren nicht in Gefahr.

Baumhaus fing an zu brennen

„Eine Tannenhecke stand daneben, auf die das Feuer schon übergegriffen hatte, und auch ein Baumhaus fing an zu brennen“, sagt der Amtswehrführer. Nach zwei Stunden war der Einsatz dann beendet.

Knapp 30 Kameraden wurden alarmiert. Quelle: Privat

Die Brandursache steht noch nicht fest. Dies herauszufinden, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Am Sonnabend sollen Kriminaltechniker den Schuppen beziehungsweise das, was davon übrig ist, unter die Lupe nehmen.

Knapp 30 Kameraden

Insgesamt waren knapp 30 Kameraden zu dem Brand alarmiert worden. Die sechs Einsatzkräfte aus Selbelang wurden dann aber doch nicht gebraucht und konnten schon recht zeitig wieder nach Hause geschickt werden.

Ein Vorgehensweise, die gerade jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders gilt, um die Gefahr einer möglichen Ansteckung mit dem Virus zu verringern. „Die Führungskräfte sind instruiert, dass sie Kameraden wieder zurück schicken, wenn sie nicht benötigt werden“, sagt Stefan Scharschmidt. So sei die Alarm- und Ausrückeordnung grundsätzlich an die neuen Bedingungen angepasst worden.

Nur so viele wie nötig

„Wir haben festgelegt, den Kräfteeinsatz zurückzufahren, so dass nur so viele Kameraden wie unbedingt nötig, ausrücken. Das gilt aber nur bei zeitunkritischen Einsätzen“, betont der Amtswehrführer. Beispielsweise, wenn mal ein großer Ast weggeräumt werden muss.

„Da fährt dann nur eine Ortsfeuerwehr hin, wo es früher zwei gewesen sind.“ Sollten dann die Kräfte doch nicht ausreichen, werde man nachalarmieren.

Spezielle Festlegungen

Neue Festlegungen gelten auch, wenn die Feuerwehr in Abstimmung mit dem Rettungsdienst zu so genannten Tragehilfen im Amtsbereich gerufen werden. Sollte feststehen, dass der Patient mit dem Corona-Virus infiziert ist oder zumindest der Verdacht besteht, dann fährt dorthin ausschließlich die Friesacker Feuerwehr mit einem speziell ausgestatteten Fahrzeug. „Dieses verfügt über Schutzausrüstung, die wir sonst nicht in jeder Ortswehr haben“, sagt Scharschmidt.

Die Friesacker Feuerwehr ist zudem in zwei Gruppen eingeteilt, die zu kleineren Einsätzen ausrücken und sich dazu wochenweise abwechseln. Und generell gilt in der Amtsfeuerwehr, dass die Kameraden während der Einsatzfahrt Mundschutz tragen, „damit sie sich gegenseitig voreinander schützen“, so Scharschmidt. Denn im engen Fahrzeug könne man kaum Abstand halten.

Von Andreas Kaatz