Selbelang

Ein breites Sortiment an Bio-Lebensmitteln bietet der Märkische Hofladen direkt an der B 5 mitten in Selbelang an. Die Warenpalette reicht von Fleisch über Backwaren bis hin zu Obst, Gemüse und Getränken.

Erst seit Anfang Dezember vergangenen Jahres ist geöffnet, aber Betriebsleiterin Mariana Lengauer freut sich durchaus über die bisherige Resonanz. „Uns war bewusst, dass es nicht die stärksten Monate sind, in denen wir gestartet sind, aber wir sind trotzdem zufrieden. Viele wissen aber noch nicht, dass es uns gibt“, sagt sie.

Wurstwaren sind die Renner

Und die, die schon da waren, die kommen in der Regel wieder. Denn im Hofladen gibt es Waren, die woanders nicht so häufig zu haben sind. „Die Renner sind unsere Wurstwaren. Dazu gehören beispielsweise Salami und Schinken vom Angus-Rind und vom Duroc Schwein. Aber auch Leberwurst und Mett im Glas wird gern gekauft“, sagt die Betriebsleiterin. Fleisch ist ohnehin der Schwerpunkt in der Angebotspalette des noch jungen Ladens.

Das Team ist im Moment noch in der Findungsphase. Es will herausbekommen, was der Kunde möchte und wie gut bestimmte Lebensmittel laufen. Um den Absatz von Bio-Angus- oder Wagyu-Bratwürsten macht man sich indes keine Sorgen. Auch Rouladen gehen gut.

Berliner kaufen gerne Fleisch

Selbst einige Berliner haben das kleine Geschäft schon entdeckt, sind bereits Stammkunden. „Die kommen nur wegen des Fleisches und freuen sich, dass es den Laden gibt“, sagt Mariana Lengauer. Die Fleischwaren werden übrigens vom eigenen Fleischer produziert.

Rund 80 Prozent der Waren sind Bio. Künftig soll der Anteil noch erhöht werden. Unabhängig davon versteht sich der Hofladen als Angebotsplattform für Produkte regionaler Erzeuger – wobei regional auch weiter gefasst ist als der Landkreis Havelland.

Die ganze Woche über geöffnet

Die Äpfel werden beispielsweise aus Phöben bezogen, Eier und Kartoffeln aus Kuhhorst, Bier aus Tangermünde, Backwaren aus Rohrlack oder Lupinenkaffee aus der Leinölmühle in Parchen. Am liebsten beziehe man die Waren direkt vom Erzeuger, sagt Mariana Lengauer. „Wer etwa Obst und Gemüse vermarkten will, der kann sich gerne an uns wenden“, wirbt sie.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Markenzeichen des Hofladens sind auch seine Öffnungszeiten. Montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr kann man dort einkaufen. Und wenn ein Kunde mal etwas zu früh da ist, wird er auch nicht vor der Tür stehen gelassen, verspricht Mariana Lengauer.

Kontakt: 0172/400 50 09 99

Von Andreas Kaatz