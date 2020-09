Selbelang

Carlos ist gern in der Selbelanger Jugendfeuerwehr. „Die Gemeinschaft hier, das macht wirklich Spaß“, sagt der 15-Jährige. Mit Eifer ist er bei der Ausbildung dabei, mag Fahrzeugkunde – und weiß auch schon, was er später werden will: „Wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich zur Berufsfeuerwehr.“ Demnächst wechselt er bei der Selbelanger Wehr in den aktiven Dienst.

Derzeit sind 20 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr, die jetzt 20 Jahre alt geworden ist. Dass es die Nachwuchsabteilung überhaupt gibt, ist der Initiative des heutigen Ortswehrführers Mario Haufe zu verdanken. Der war im Jahre 2000 auch der erste Jugendwart. „Mit zehn Jugendlichen haben wir damals angefangen. Das war eine richtige Clique“, sagt Haufe.

Es wäre eng geworden

Ihm war Ende der 90er-Jahre klar gewesen, dass man sich um den Feuerwehrnachwuchs richtig kümmern muss. „Man hat gesehen, dass die Leute in der Feuerwehr immer älter werden und irgendwann aus dem Dienst ausscheiden. Hätten wir die Jugendfeuerwehr nicht gegründet, wäre es irgendwann personell eng geworden.“

Aufmerksam lauschen die Kleinen den Erklärungen zum Feuerlöscher. Quelle: Andreas Kaatz

Dabei hatten damals gerade einige ältere Kameraden nicht eingesehen, wofür die Jugendwehr gut ist. „Letztlich konnten wir die Kritiker aber von der Notwendigkeit überzeugen“, sagt Haufe. Und der Erfolg gibt ihm recht: Acht junge Leute sind im Laufe der 20 Jahre in den aktiven Dienst übernommen worden. Momentan umfasst die Einsatzabteilung 22 Kameraden.

Unterstützung vom Feuerwehrverein

Mit Hilfe von Dirk Lorenzsonn hatte Mario Haufe damals begonnen, die Jugendfeuerwehr aufzubauen. Mittlerweile ist die Unterstützung breit gefächert. „Wir haben heute einen sehr großen und starken Feuerwehrverein, der ebenfalls dahinter steht“, sagt Haufe. Zudem haben Sponsoren dafür gesorgt, dass die ersten Anzüge und Helme angeschafft werden konnten, aber auch T-Shirts.

Jugendfeuerwehren im Amtsbereich An acht Standorten der Amtsfeuerwehr Friesack gibt es Jugendfeuerwehren, und zwar in Friesack, Paulinenaue, Selbelang, Retzow, Brädikow, Wagenitz, Senzke und Vietznitz. Die älteste Jugendfeuerwehr ist die Friesacker, gegründet 1992. Insgesamt 126 Mädchen und Jungen wurden mit Stand 2019 an allen Standorten ausgebildet. Die Jugendfeuerwehr Selbelang wurde am 1. September 2000 gegründet.

Zu denen, die damals als erste dabei waren, gehört Kevin Hesse. Der 32-Jährige sagt: „Wir waren wirklich ein starker Jahrgang und es hat immer Spaß gemacht. Wir hatten uns auch mit den älteren Kameraden gut verstanden.“ Zwischendurch gab es aber auch mal eine Phase, wo es für die Jugendwehr selbst eng wurde.

Jetzt ist Florian Haufe der Jugendwart

Da hatte Mareike Gliesche die Fahne hoch gehalten, sie ist mittlerweile in die Einsatzabteilung aufgerückt. „Mit zwölf Jahren bin ich eingetreten, die Älteren hatten mich angesprochen.“ Lange Zeit war sie die einzige im Jugendfeuerwehralter – neben deutlich jüngeren Mädchen und Jungen. So konnte aber zumindest die Wehr bestehen bleiben. Heute sieht es mit der Altersstruktur schon wieder deutlich besser aus.

Kreisjugendwart André Slaby hat jetzt Florian Haufe (r.) mit dem Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Havelland in Bronze ausgezeichnet. Quelle: Privat

Den Hut beziehungsweise Helm auf für die Jugendfeuerwehr hat jetzt Haufes Sohn Florian. Vor vier Jahren wurde er Jugendwart. „Kurz nachdem ich in die Einsatzabteilung übernommen worden bin, habe ich die Ausbildung dazu gemacht“, sagt er. Und wenn er merkt, dass es dem Nachwuchs Spaß macht, macht es auch ihm Spaß.

„Während der Corona-Zwangspause kam ständig die Nachfrage, wann es endlich wieder losgeht mit der Ausbildung. Da merkt man, dass es ihnen Freude macht.“ Unterstützung bekommt er von Manuela Lange, die sich um die Jüngsten der Kinder-Feuerwehr kümmert, die schon mit fünf oder sechs Jahren anfangen und spielerisch an die Feuerwehraufgaben herangeführt werden.

Seit 2009 Amtsjugendwartin

Aber auch Cornelia Klitzke hilft mit aus. Sie zog 2011 nach Selbelang, ist bereits seit 2009 Jugendwartin des Amtes Friesack. „Die Arbeit mit den Kindern ist toll. Wenn man ihnen etwas über die Feuerwehr erzählt, dann leuchten ihre Augen förmlich“, ist ihre Erfahrung.

Wenn alle so begeistert bei der Sache sind wie Josy, dann muss den Selbelangern nicht bange werden um die Feuerwehrnachwuchs. Seit drei Jahren ist die Zehnjährige dabei. „Am meisten gefällt mir, wenn wir Spiele spielen oder mit dem Strahlrohr losrennen“, sagt sie.

Von Andreas Kaatz