Selbelang

Man kann es nicht übersehen, wenn man nach Norden auf der B 5 durch Selbelang fährt: Mitten im Ort – direkt an der Hauptstraße – befindet sich jetzt der Märkische Hofladen. Was sich dahinter verbirgt, das können die Kunden ab Sonnabend, 4. Dezember, selbst erkunden. Dann wird der Laden erstmals seine Türen öffnen.

Einer von denen, die das Projekt initiiert haben, ist Christian Waßmann. „Unsere Idee besteht darin, regionale Bio-Produkte an den Kunden zu bringen“, sagt er. Bis zuletzt haben er und seine Mitstreiter Regale aufgestellt sowie Waren angenommen und eingeräumt. Und natürlich mussten auch noch die Bilder von den Angus-Weiderindern im Laden aufgehängt werden. Produkte von diesen Tieren werden die Angebotspalette bereichern, die ohnehin zu einem großen Teil aus Fleischprodukten besteht.

Mit dem Kauf des Märkischen Hofes fing es an

Waßmann ist sich sicher , dass die Idee funktionieren wird. „Zwischen Berlin und Perleberg gibt es keinen Hofladen, der direkt an der B 5 liegt. Alle, die hier lang fahren, müssen praktisch durch unseren Laden“, sagt er schmunzelnd. Grundsätzlich angefangen hatte es damit, dass er zusammen mit Johannes Zahnwetzer Anfang des Jahres den Landwirtschaftsbetrieb Märkischer Hof in Selbelang erworben hat.

Wenig später entstand die Idee mit dem Hofladen. „Ursprünglich wollten wir nur den Grillhype bedienen mit Steaks, Bratwürsten oder Burgern. Daraus ist dann der Hofladen entstanden“, sagt der 37-Jährige. Das bis dahin leer stehende Gebäude an der B 5 bot sich dazu förmlich an und wurde dann für diesen Zweck gemietet. Mit zwei weiteren Partnern gründeten die beiden Eigentümer des Märkischen Hofes schließlich zum 1. Mai dieses Jahres die Märkische Hofladen Selbelang GmbH.

Umfangreiches Fleischangebot

Und alle sind nun gespannt, wie die Kunden das neue Angebot annehmen. Das gilt auch für die Betriebsleiterin der Hofladen GmbH, Mariana Lengauer. „Wir haben ein umfangreiches Fleischangebot und alle Produkte selbst verkostet und für gut befunden“, sagt sie. Zu etwa 90 Prozent bestehe das Sortiment aus Bio. Die übrigen Produkte stammen auch aus kleinen Manufakturen wie etwa die selbst hergestellte Marmelade.

„Wir möchten die Kundinnen und Kunden jetzt erst einmal besser kennenlernen und wollen schauen, was gefragt ist und was eventuell nicht so gut läuft“, sagt die 41-Jährige. Die Rinder beziehen sie aus Babe in Ostprignitz-Ruppin, wo Sabrina und Karsten Wolter die größte Angus-Rinder-Zucht Deutschlands betreiben. Die Tiere werden von Fleischer Rudolf Schröder, der bei der Hofladen GmbH angestellt ist, zerlegt. Anschließend fertige er aus dem Fleisch unter anderem Steaks, Bratwürste oder Burger Patties. „Wir wissen dadurch, wie die Tiere verarbeitet werden und können auch auf die Rezepturen Einfluss nehmen“, sagt Mariana Lengauer.

Die ganze Woche geöffnet

Christian Waßmann lädt alle Interessenten ein, vorbei zu schauen. Sieben Tage in der Woche ist der Hofladen geöffnet und bietet von Weinen und Säften über Wasser und Milcherzeugnissen bis hin zu Obst und Gemüse von regionalen Erzeugern sowie Fleisch ein breites Sortiment. Darunter sind auch Produkte vom Bio Duroc Schwein oder vom Wagyu-Rind.

Bio-Backwaren kommen von der Bäckerei Vollkern aus Rohrlack. Und auch Freilandgänse aus dem Havelland und Weihnachtsbäume werden verkauft. „Ab Anfang nächsten Jahres haben wir vor Ort einen Food-Truck, um Mittags einen Imbiss zu ermöglichen“, sagt Christian Waßmann. Da kann man dann auch das eine oder andere Produkt ausprobieren. Zur Eröffnung soll der Food-Truck aber schon mal vor Ort sein.

Rinder noch nie im Stall gestanden

Wen es von den Kunden interessiert, den informieren die Hofladen-Mitarbeitenden auch darüber, woher die Produkte beziehungsweise die Tiere kommen. „Wir beantworten alle Fragen zur Herkunft. Tierwohl wird bei uns groß geschrieben“, sagt Waßmann und ist des Lobes voll über die Angus-Rinder. „Das sind Tiere, die noch nie im Stall gestanden haben. Wir bekommen immer eine gleichbleibende Qualität .“ Mit dem Verkauf der Produkte im Hofladen wolle man auch kleinere Betriebe unterstützen, meint er.

Eigentlich sollte die Eröffnung des Hofladens in einem besonderen Rahmen erfolgen – mit Musik und allem Drum und Dran. „Wir hätten es gerne größer gemacht und hatten uns schon darauf gefreut, mit Freunden und Kunden zu feiern. Aber coronabedingt ist das leider nicht möglich“, sagt Betriebsleiterin Mariana Lengauer.

Öffnungszeiten des Märkischen Hofladens: Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa/So 8-18 Uhr. 24. und 31. 12. – jeweils bis 13 Uhr. Am 25. und 26. 12. ist geschlossen. Kontakt: willkommen@maerkischer-hofladen-selbelang.de.

Von Andreas Kaatz