Selbelang

Auf ihre Kirche sind die Selbelanger stolz. Das konnten die Jury-Mitglieder bei ihrem Rundgang durch das Dorf am Dienstag feststellen. Cathleen Ball vom Gemeindekirchenrat zeigte ihnen das Gotteshaus und gab einen Einblick in die Geschichte des Bauwerks und dessen Sanierung in den vergangenen Jahren.

„Rund 290 000 Euro wurden für alle vier Bauabschnitte ausgegeben“, sagt sie. Einen Teil davon habe der 2005 gegründete Förderverein aufgebracht. Jetzt würde man gern noch die Orgel wieder zum Klingen bringen, doch das muss noch warten. Eine sechsstellige Summe wäre dafür nötig.

Eines von vier Dörfern

Das Dorf Selbelang, Ortsteil von Paulinenaue, beteiligt sich in diesem Jahr am 11. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Idee dazu hatte Ortsvorsteher Erich Ball. Als er die Ausschreibung für den Wettbewerb sah, meldete er sich beim Landkreis. „Es war ja betont worden, dass auch kleine Dörfer teilnehmen können. Und wir müssen uns nicht verstecken. In unserem Ort hat sich viel getan“, sagt er. Es gebe reichlich gemeinschaftliches Dorfleben. Zusammen mit Dirk Lorenzsonn und Marion Rackwitz brachte er die Bewerbung auf den Weg, wie er sagt.

Selbelang ist damit eines von vier Dörfern, die sich um den Titel bewerben. Darüber hinaus wollen auch die Einwohner von Möthlow, Steckelsdorf und Stechow bei der von Dezernent Michael Koch geleiteten Kreis-Kommission punkten. Die wird unter anderem ein besonderes Auge auf Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie Grüngestaltung haben. Aber auch die Themen „Kinder/Jugend im Dorf“ sowie die Arbeit mit Senioren sind im Fokus.

Feuerwehr ist der Motor

Natürlich wollten auch die Selbelanger ihr 286-Einwohner-Dorf im besten Licht erscheinen lassen. So betonte Dirk Lorenzsonn die Bedeutung der Feuerwehr für den Ort. „Sie ist der Motor, der vieles anschiebt“, sagt er. Gemeinsam mit 35 Mitstreitern engagiert er sich auch im Feuerwehr-Förderverein, der nicht mehr aus dem Dorfleben wegzudenken ist.

„Wir organisieren unter anderem den Frühjahrsputz und gemeinsam mit der Förderverein für die Dorfkirche das Sommerfest“, sagt er – und verwies auch auf den großen Sportplatz, auf dem beispielsweise Meisterschaften stattfinden. Demnächst sei dort auch der Kreisausscheid der Jugendfeuerwehren geplant.

Vielfältige Aktivitäten

Darüber hinaus gab Antje Beckström vom Kirchen-Förderverein ein Einblick in dessen Aktivitäten. Die reichen vom Kaffeenachmittag über Vorträge, Ausstellungen und das Sommerfest bis hin zu Konzerten. Rund 40 Mitglieder hat der Verein, nicht alle gehören der Kirche an.

„Ich bin immer fasziniert von der Zusammenarbeit im Dorf“, zeigte sich Pfarrer Wolf Schöne begeistert. Er kündigte das Projekt eines Mehrgenerationenhauses an, in dem Veranstaltungen sowohl für jüngere als auch ältere Dorfbewohner gedacht sind. Vorgesehen ist dafür das ehemalige Gebäude der Altenpflegeschule neben der Kirche. Die Kirchengemeinde habe es bereits angemietet.

Spielplatz soll entstehen

Und Dirk Lorenzsonn informierte die Jury-Mitglieder auch noch über ein weiteres Projekt, das die Dorfbewohner gemeinsam stemmen wollen. Ein Kinderspielplatz wird auf einer Grünfläche an der Ecke Dorfstraße/Parkstraße entstehen. Nach Möglichkeit soll die Umsetzung noch in diesem Jahr beginnen. Nicht zuletzt präsentierten sich auch der Landwirtschaftsbetrieb Märkischer Hof und der Hofladen Selbelang mit ihren Plänen.

Jury-Vorsitzender Michael Koch zeigte sich am Dienstag durchaus beeindruckt von der Aktivitäten im Dorf. „Aus meiner Sicht wird letztlich der Ort bei dem Wettbewerb die Nase vorn haben, der das beste soziale und kulturelle Leben präsentiert und dem es gelingt, sich für die Zukunft fitzumachen. Und wichtig ist auch, wie das Dorf zusammen- hält und wie die Menschen mitmachen“, sagt Michael Koch. In Selbelang sehe man schon aufgrund der Teilnahme beim Rundgang, dass sich dort viele engagieren.

Kreissieger nimmt am Landeswettbewerb teil

Bis Oktober dieses Jahres laufen nun noch die Jury-Bewertungen in den Dörfern, teilt der Landkreis mit. Die Kreissieger sind dann für die Runde auf Landesebene im kommenden Jahr nominiert.

Der Landkreis Havelland kann „sein Dorf mit Zukunft“ mit einer Prämie in Höhe von 4000 Euro belohnen. Darüber hinaus erhalten aber auch die anderen teilnehmenden Dörfer einen Geldbetrag.

Zudem können erstmalig auch zwei Sonderpreise durch die LAG Havelland vergeben werden. Des Weiteren stellt das Demografie-Forum Havelland Preisgelder für maximal zwei Prämierungen zur Verfügung.

Von Andreas Kaatz