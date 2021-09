Selbelang: Wasser marsch nach langer Wartezeit für die Jugendfeuerwehr

Selbelang

Gut anderthalb Jahre haben die Jugendfeuerwehren auf große Veranstaltungen verzichten müssen. Dementsprechend aufgeregt warteten viele der Kinder und Jugendlichen in ihren blau-orangenen Jacken auf den Startschuss der Kreismeisterschaften der Jugendfeuerwehren im Löschangriff.

Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren treten hier in vier verschiedenen Startklassen an. Ein Team besteht aus fünf Jungfeuerwehrleuten und einem Erwachsenen, der als Maschinist fungiert.

Die Kinder und Jugendlichen müssen selbstständig einen Saugschlauch ankuppeln, über den dann das Wasser aus einem bereitstehenden Behälter gesaugt wird. Dann machen sich zwei Läufer mit je einem Schlauch auf den Weg zu den zwei Zielscheiben, denen sie sich bis auf fünf Meter nähren dürfen.

Dort knien oder legen sich die Läufer hin und müssen den Schlauch auf die rot-weißen Zielscheiben richten. Nur wer genau in die Mitte trifft, kann den fünf Liter Wasser fassenden Behälter dahinter befüllen. Schwimmer in diesem Behälter zeigen an, wenn dieser voll ist. Sind die Behälter hinter beiden Zielscheiben gefüllt, wird automatisch die Zeit gestoppt, die am Tisch des Hauptschiedsrichters angezeigt wird. Wer am Ende am wenigsten Zeit braucht, gewinnt.

Hauptschiedsrichter Stefan Schneider an der elektronischen Stoppuhr. Quelle: Max Braun

Wichtig ist: Die Läufer, die den Schlauch bis zu den Zielscheiben wuchten, dürfen diesen niemals über der Schulter mit sich ziehen. Bei einem Sturz im Laufschritt kann das Metallende des Schlauches in das Gesicht oder auf den Oberkörper schlagen oder den Träger im Gesicht verletzen, sobald ein Kamerad versehentlich auf den Schlauch treten sollte.

Insgesamt 17 von 58 möglichen Jugendfeuerwehr-Mannschaften aus dem Landkreis waren vor Ort. Die Kinder und Jugendlichen sind auf vier Gruppen aufgeteilt. Zum einen in Jungen und Mädchen, zum anderen in die Altersklasse eins, die von 10 bis 14 Jahren reicht, und in die Altersklasse zwei, die alle 15- bis 18-Jährigen einschließt.

Insgesamt traten fünf Mädchenmannschaften aus drei verschiedenen Jugendfeuerwehren an. Quelle: Max Braun

„Die besten zwei Teams aus jeder Antrittsklasse qualifizieren sich für den Wettbewerb auf Landesebene“, erklärt Kreisjugendwart André Slaby. Das Ankuppeln des Saugschlauches oder das richtige Handhaben des Verteilventils stellt dabei eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar und entscheidet am Ende maßgeblich über die benötigte Zeit.

Ein Schauer gegen Ende des Wettkampfes kann die wassererprobten Anwesenden nur kurz unterbrechen, ehe die Ergebnisse fest stehen. In der Altersklasse eins der Mädchen belegt die Jugendfeuerwehr aus Garlitz mit 51,71 Sekunden den ersten Platz vor der Jugendfeuerwehr aus Kotzen, bei der die roten Leuchten nach 78,02 Sekunden aufleuchteten.

Sobald der Behälter hinter der Zielscheibe gefüllt ist, leuchtet eine rote Leuchte auf und der Wasserstrahl wird nach oben gerichtet. Quelle: Max Braun

In der Altersklasse zwei der Mädchen belegte die Jugendfeuerwehr aus Wolsier mit einer herausragenden Zeit von 32,11 Sekunden den ersten Platz, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Garlitz, die mit 39,38 Sekunden knapp unter der 40-Sekunden-Marke blieb. In der jüngeren Altersklasse der Jungen belegt die Jugendfeuerwehr Priort mit 36,45 Sekunden den ersten Platz, gefolgt von der Jugendfeuerwehr aus Stechow mit 37,26 Sekunden.

In der Altersklasse zwei der Jungen schnappt sich die Jugendfeuerwehr aus Wolsier mit beeindruckenden 29,02 Sekunden den ersten Platz und stellt damit die Bestzeit des Tages unter allen Mannschaften auf, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Kotzen mit 32,16 Sekunden.

Keine Zuschauer erlaubt

Obwohl die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet, musste dennoch auf die Infektionsschutzverordnung geachtet werden. „Es ist schade, dass Eltern und Zuschauer noch nicht wieder zugelassen sind“, klagt Ulrich Fink vom Förderverein der Feuerwehr aus Selbelang. Mit etwas Glück können bei den Kreismeisterschaften im kommenden Jahr auch Eltern und Zuschauer wieder dabei sein.

Von Max Braun