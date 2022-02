Senzke

Mittlerweile fühlen sich Ira und Alex Tondowski schon als echte Havelländer. Dabei leben sie noch nicht allzu lange im Landkreis. 2009 kamen sie von Berlin nach Senzke. „Es war erst einmal nur ein Jahr zur Probe. Aber danach stand für uns fest: Zurück nach Berlin wollen wir auf keinen Fall“, sagt der 53-Jährige.

Und die beiden Dokumentarfilmproduzenten haben nicht nur ihren Lebensmittelpunkt nach Senzke verlegt, sondern sind dort auch beruflich tätig. 2011 gründeten sie ihre eigene Produktionsfirma, Tondowski Films, mit Sitz in dem Ortsteil von Mühlenberge. Sie ist Drehbuchautorin, er war lange Zeit Schauspieler in den USA.

Große Liebe für Geschichten

„Wir kommen aus dem Spielfilmbereich und haben beide eine große Liebe für Geschichten“, sagt Ira Tondowski. Ihre erste gemeinsame Dokumentarfilmproduktion „Song from the Forest“ gewann für sie überraschend gleich den Preis „Bester Feature Documentary“ beim IDFA Filmfestival in Amsterdam im Jahre 2013. „Plötzlich waren für uns die Türen im Dokumentarfilmbereich offen“, sagt die 46-Jährige.

Die Ostansicht des geplanten Neubaus. Quelle: khk architekt/Studio Bauer

Und so manche neue Idee für Dok-Film-Projekte konnten sie seither auch in Senzke entwickeln. Sein Zuhause hat das Paar mit den beiden Kindern auf einer früheren Hofstelle. 2015 erfolgte die Grundsanierung des Wohnhauses aus den 30er-Jahren. Fenster, Wände, Lehmputz – alles wurde neu gemacht und zudem das Dachgeschoss ausgebaut. Unter die alten Dielen kam eine Fußbodenheizung.

Scheune musste abgerissen werden

Gerne hätten die Tondowskis auch der Scheune auf dem Grundstück neues Leben eingehaucht. Doch der bauliche Zustand ließ das nicht zu. „Wir wollten es umbauen. Doch wie sich herausstellte, war das Gebäude nicht erhaltenswert“, sagt Ira Tondowski. Im März 2021 wurde die Scheune schließlich abgerissen.

Schon zuvor war die Idee entstanden, an der Stelle einen Neubau zu errichten, der einen Platz zum kreativen Schaffen sowie Unterkünfte für Gäste bieten soll. Das Vorhaben wird mit Fördermitteln in Höhe von 187 000 Euro des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung im ländlichen Raums (ELER) realisiert. In dem Gebäude wird unter anderem das Filmproduktionsbüro seinen Platz finden.

Eine Wohnung im Erdgeschoss

In Kürze ist der offizielle Baubeginn für das zweistöckige Gebäude geplant. Sowohl oben als auch unten sind jeweils 100 Quadratmeter Nutzfläche vorgesehen. Neben dem Filmbüro soll es im oberen Bereich einen 60 Quadratmeter großen Raum geben. „Den wollen wir flexibel nutzen, beispielsweise als Büro oder Seminarort. Außerdem haben wir dort die Möglichkeit, Filme zu zeigen“, sagt Ira Tondowski.

Unten ist indes eine Wohnung mit 70 Quadratmetern geplant, die auch Touristen offenstehen soll. „Denn wir befinden uns hier direkt am Havellandradweg“, sagt sie. Aber auch als sogenannte Schreibresidenz könnte der Raum dienen – als Rückzugs- und Arbeitsstätte für kreative Köpfe.

Im Oktober soll alles fertig sein

Daneben ist im Erdgeschoss eine Kreativwerkstatt vorgesehen, „in der sich Werkzeug befindet, sodass man auch mit den Händen etwas schaffen kann“. Und auch beim Design der Fassade und der gezielten Anordnung der Fenster hat man sich etwas gedacht. „Das Gebäude soll an eine Arbeitsstätte erinnern, das war uns wichtig“, sagt Ira Tondowski. Im Oktober dieses Jahres soll das neue Haus fertig sein, das über eine klimafreundliche Erdwärmeheizung verfügen wird.

Künftig möchten die beiden Filmschaffenden sich noch mehr einbringen ins gesellschaftliche Leben im Havelland. So ist am 17. September dieses Jahres zum dritten Mal geplant, anlässlich des bundesweiten Dokumentarfilmtages, Filme in Kooperation mit der Kulturscheune in Ribbeck zu zeigen. „Das war schon in den letzten beiden Jahren gut angekommen“, sagt sie. „Wir ermöglichen dabei auch einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit und erzählen, wie die Filme entstanden sind.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch vor dem Hintergrund, dass in Senzke bei den jüngsten Wahlen ein hoher Stimmenanteil an die AfD ging, haben Ira Tondowski und ihr Mann eine Vision: „Wir sind mit unseren Filmen sehr viel international unterwegs und möchten das, was wir in der Welt erleben, auch nach Hause bringen. Wir wollen unsere Erfahrungen mit den Menschen hier teilen“, wünscht sich Alex Tondowski. So können sich beide vorstellen, eventuell ein kleines Filmfestival ins Leben zu rufen, das eine mögliche Spielstätte im dem Neubau haben wird.

Von Andreas Kaatz