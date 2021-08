Friesack

Im Ortsteil Paulinenaue befindet sich die Karibu-Grundschule, die die ersten bis sechsten Klassen im Amt Friesack abdeckt.

Dort werden am Sonnabend, den 7. August, in diesem Jahr insgesamt 25 Kinder in einer Klasse eingeschult, wie die Schulleiterin Frau Buntrock auf MAZ-Nachfrage mitteilte. Die Feierstunde zur Einschulung findet mit einem Programm statt, jedoch unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Vorschriften, so Buntrock. Zu einer Begrenzung der Anzahl der Begleitpersonen für die Erstklässler äußerte sich die Schuldirektorin nicht.

Von Nadine Bieneck