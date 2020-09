Briesen

In Briesen im Amt Friesack kam es am frühen Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Die beiden Männer, 78 und 84 Jahre alt, sollen sich dabei gegenseitig verletzt haben. So soll der ältere der beiden Männer Pfefferspray versprüht und der jüngere mit einem Gegenstand geworfen und den anderen verletzt haben.

Der 78-Jährige wurde daraufhin mit Augenreizungen im Krankenhaus behandelt. Den verletzten 84-jährigen Mann versorgten Rettungskräfte ambulant. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen jeweils eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Hintergrund der Auseinandersetzung dauern weiter an.

Von MAZ