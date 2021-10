Vietznitz

Knapp 50 Feuerwehr-Kameraden, darunter viele Ortswehrführer, haben Fred Schindler am vergangenen Wochenende auf seinem letzten Weg begleitet. Denn der langjährige Vietznitzer Ortswehrführer ist am 22. September im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Ein großer Verlust auch für die Amtsfeuerwehr. 21 Jahre lang stand Fred Schindler an der Spitze der Vietznitzer Freiwilligen Feuerwehr und hat sich um viele Dinge gekümmert. Für seine Verdienste um den Brandschutz in Vietznitz und im gesamten Amtsbereich war ihm nur wenige Tage vor seinem Tod, am 16. September, das Ehrenzeichen des Landes Brandenburg in Silber am Bande verliehen worden.

Mit gutem Beispiel vorangegangen

„Wir haben mit ihm einen aktiven Ortswehrführer verloren und die Vietznitzer Feuerwehr ihren Mittelpunkt“, sagte Friesacks Ortswehrführer Stefan Scharschmidt auf Nachfrage. „Er war immer mit gutem Beispiel vorangegangen und vereinte in sich Tugenden wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.“

Scharschmidt kannte Schindler noch aus Kindertagen – aus der Zeit, als er selber in der Jugendfeuerwehr war, und von den Amtsausscheiden. Das regelmäßige Kräftemessen unter den Feuerwehren war auch für Fred Schindler jedes Mal ein Höhepunkt. Im Wettkampfsport sei er völlig aufgegangen und war sehr ehrgeizig, wird von vielen berichtet.

Geworben vom Ortswehrführer

Mit Feuereifer habe er die Vietznitzer Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen akribisch auf die Wettkämpfe vorbereitet. Er war ein echter Motivator. „Er hat dabei viel Herzblut gelassen“ so Scharschmidt. Und so stellte sich auch der Erfolg regelmäßig ein. Die Vietznitzer waren bei den Wettkämpfen immer vorne mit dabei und sind auch heute noch gefürchtete Gegner – dank des Trainings durch Fred Schindler.

Auch Daniel Ritter hat gern mit ihm in der Wehr zusammengearbeitet. „Seit ich zehn Jahre alt war, gehöre ich der Feuerwehr an. Fred Schindler ist der Grund, warum ich damals eingetreten bin“, erinnert er sich. So habe er ihm das Feuerwehrleben schmackhaft gemacht. „Versuche es doch einfach mal, das macht Spaß, hatte er zu mir gesagt.“

„Er hat Feuerwehr gelebt“

Und Daniel Ritter hat es versucht, ist geblieben und der Schritt trug auch zu seiner beruflichen Entscheidung bei. Denn er ist zur Berufsfeuerwehr gegangen, derzeit noch in Hamburg. „Er war immer mit 110 Prozent dabei, konnte die Kameraden begeistern und hat nie gefehlt, auch wenn es ihm mal schlecht ging.“

Stephan Müller schätzte am verstorbenen Ortswehrführer, dass dieser hinter allen stand. „Er hat Feuerwehr gelebt und sie immer gefördert.“ Gerade im Wettkampfbereich habe sich Fred Schindler sehr engagiert. Und er sei sehr emotional gewesen. Wenn die Vietznitzer erfolgreich waren, flossen auch schon mal Freudentränen.

Er unterstützte, wo er konnte

Der Feuerwehrkamerad schätzt aber auch, dass sich der Ortswehrführer unter anderem beim Bau der Fahrzeughalle engagiert habe. Noch nicht allzu lange ist Martin Gädecke in der Wehr. Er gehörte bis vor sechs Jahren noch der Selbelanger Feuerwehr an, wurde dann in Vietznitz Jugendwart. „Ich bin damals sehr herzlich aufgenommen worden. Und wenn ich Hilfe brauchte, dann konnte ich auf Fred Schindler zählen.“

Stefan Scharschmidt jedenfalls meint: „Sein Tod hat eine große Lücke gerissen.“ Fred Schindler sei sehr bodenständig und bescheiden gewesen. Man konnte sich auf ihn verlassen. „Er war ein Macher.“ Ein Beispiel: Als der Anbau ans Feuerwehrgebäude zu DDR-Zeiten errichtet wurde, legte er als gelernter Maurer selber Hand an.

Von Andreas Kaatz