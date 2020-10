UNB untersagt Holzarbeiten im Schutzgebiet bei Paulinenaue

Paulinenaue

Der Druck über das vom Nabu Brandenburg eingereichte Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Potsdam zeigt Wirkung: Die Untere Naturschutzbehörde Havelland untersagt der Privatwaldeigentümerin auf ihren Waldflächen alle weiteren eigenmächtigen Forstarbeiten in dem Naturschutz- und FFH-Gebiet „Lindholz“ bei Paulinenaue.

Am 9. Oktober hatte der Naturschutzbund Brandenburg ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Potsdam angestrengt, da die Unteren Naturschutzbehörde (UNB) Havelland trotz mehrerer Aufforderungen nicht gegen den massiven Holzeinschlag im Schutzgebiet „Lindholz“ eingeschritten ist. Nach dem richterlichen Urteil hat die UNB nun „eine sogenannte Untersagungsverfügung gegenüber der Privatwaldeigentümerin erlassen. Diese ist nun verpflichtet, die Arbeiten im Schutzgebiet ’Lindholz’ sofort einzustellen“, sagt Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des Nabu Brandenburg,

Urteil mit Signalwirkung

Der Ausgang des Eilverfahrens habe Signalwirkung für forstwirtschaftliche Maßnahmen in Schutzgebieten. Baumfällungen ohne Rücksicht auf die Anforderungen des Schutzgebietes, das Entfernen der gesamten Vegetation samt Baumstümpfen, Altbäumen und Totholz sowie das Arbeiten mit schweren Maschinen, die den Waldboden aufwühlen und verdichten, seien keine gute forstwirtschaftliche Praxis, insbesondere nicht in Schutzgebieten, so Schnitz-Jersch.

Staatliche Behörden hätten die Verpflichtung, solche extremen Eingriffe in Schutzgebieten sofort zu unterbinden. Um die Auswirkungen von forstlichen Eingriffen abschätzen zu können, müssten systematisch FFH-Verträglichkeitsprüfungen erfolgen, so der Nabu.

