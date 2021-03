Unbekannter überfällt Bankfiliale in Friesack

Friesack

Ein unbekannter Mann hat am späten Mittwochvormittag eine Bankfiliale in Friesack überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Räuber in die Filiale gekommen und hatte unter Vorhalten eines waffenähnlichen Gegenstands die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse gefordert.

Da sich der Angestellte massiv bedroht fühlte, kam er der Forderung nach. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei begann wenig später mit einer umfangreichen und intensiven Fahndung im Umfeld des Tatortes, wie sie mitteilt. Dabei kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. Das blieb aber erfolglos.

Täter ist etwa 50 Jahre alt

In einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes suchen die Beamten nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 180 Zentimeter groß, etwa 50 Jahre alt und schlank. Der Mann trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkle, lange Jacke und eine FFP2-Schutzmaske. Er hatte eine gelbe Einkaufstüte bei sich und sprach ortsüblichen Dialekt.

Hinweise können Zeugen an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/27 50 richten. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline