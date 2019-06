Senzke

Das Senzker Dorfgemeinschaftshaus ist fertiggestellt. Jetzt wartet noch der Vorplatz auf eine Neugestaltung. Dieses Projekt war von der Förderung ausgenommen. Dafür, dass das nötige Geld zusammen kommt, engagiert sich der Feuerwehrverein Senzke 1931 e.V.. Kassenwart ist dort Friedhelm Katterwe. Wie er jetzt sagt, sei von vornherein festgelegt worden, dass Senzke sich selbst um die Finanzierung kümmert, ohne weiteres Geld von der Gemeinde in Anspruch zu nehmen.

Erste Fördermittel zugesagt

Jetzt bemüht sich der Verein in Zusammenarbeit mit Ortsvorsteherin Constanze Tönnies darum, Fördermittel zu bekommen. So stehen Gelder von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und vom Innenministerium in Aussicht, erstere sind bereits zugesagt. „Der Verein muss dazu jeweils 20 Prozent als Eigenmittel beisteuern, die wir noch nicht vollständig haben. Wir sind aber auf einem guten Wag dank einiger privater Spender“, so Katterwe.

Verärgert zeigen sich Tönnies und Katterwe über Äußerungen von Wilhelm Breitenbücher aus Wagenitz in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Der hatte sich darüber erbost gezeigt, dass Senzker Bürger Geld für Straßenbau haben wollen, während Wagenitz immer noch auf den Gehweg wartet.

Viel Geld ausgegeben

Dabei sprach er davon – absichtlich übertrieben –, dass Senzke schon Millionen fürs Dorfgemeinschaftshaus bekommen habe. Denn die tatsächlich in Anspruch genommenen 431 000 Euro – inklusive Fördermittel – sind für Mühlenberger Verhältnisse sehr viel Geld. Dem Eigenanteil von insgesamt 153 000 Euro stimmte die Gemeindevertretung erst nach kontroversen Debatten zu.

Von Andreas Kaatz