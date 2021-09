Wagenitz

Die Wagenitzer verfügen über ein kleines Juwel, das allerdings ein wenig versteckt liegt. Gemeint ist der frühere Schlosspark. Dieser ist eines der wenigen Überbleibsel, die an den früheren Adelssitz derer von Bredow im Dorf erinnern, und gehörte einst zur Gutsanlage. Das Schloss brannte im April 1945 ab, der Park blieb – und verwilderte im Laufe der Jahre.

Mit seinen mit Efeu bewachsenen alten Bäumen erhielt er eine märchenhafte Anmutung. Erst in Vorbereitung der Buga 2015 in der Region nahm man sich umfassend – mit entsprechender Förderung – des Landschaftsparks wieder an, holzte aus, machte die Wege frei, befreite die Wasserläufe von Schlamm.

Mehr als acht Hektar groß

Mehr als acht Hektar umfasst die Anlage heute noch – und kann auch einen Experten beeindrucken. Baumgutachter Thomas Amtage ist viel in Deutschland unterwegs – vor allem im Land Brandenburg, aber selbst am Starnberger See waren seine Kenntnisse schon gefragt. Seit 2019 hat er im Auftrag des Amtes Friesack auch ein besonderes Auge auf den Wagenitzer Park.

Seine Meinung zu der Landschaftsanlage: „Das ist ein schlummerndes Kleinod. So einen Schatz gibt es selten.“ Amtage schätzt die Natürlichkeit und die hohe Artenvielfalt – bei Pflanzen wie bei Tieren –, wie er bei einem kleinen Rundgang sagt. In dem Moment kommt ein Buntspecht ins Blickfeld. Er sucht hinter der Rinde eines abgestorbenen Baumes nach Futter. Ein Rotkehlchen lässt sich auf einem Zweig nieder. Und wenig später wuselt ein Eichhörnchen eine Buche hinauf. „Es ist auch selten, dass Hainbuchen als Allee gepflanzt wurden.“

Ziel ist Verkehrssicherheit

Ohne Pflege, das weiß auch Amtage, gedeiht selbst der Wagenitzer Park nicht. Doch dass es dort mal so aussieht wie im Park Sanssouci, in dem sein Büro auch schon tätig war, sei aber nicht das Ziel. Dazu fehle das Geld, „und es ist auch die Frage, ob man das will“. Die Aufgabe des Gutachters besteht vielmehr darin, für die sogenannte Verkehrssicherheit zu sorgen, für die die Gemeinde beziehungsweise das Amt zuständig ist. Denn niemand soll zu Schaden kommen, wenn er auf den Mitte des 19. Jahrhunderts angelegten Wegen entlangspaziert.

Und so haben Amtage und seine Kollegen erstmals 2019 die Bäume kontrolliert, die direkt an den Wegen stehen oder die zumindest darauf fallen könnten. Von der Arbeit der Experten zeugen jetzt kleine Plaketten, die an den Stämmen angebracht sind. Bäume, die eine schwarze Plakette haben, sind mittlerweile im Kataster verewigt.

Bäume mit Patientenakte

„So eine Plakette ist wie eine Patientenakte. Wir begutachten den Baum von der Krone bis zum Fuß und erfassen dabei über 60 Parameter“, sagt der Gutachter. So wird unter anderem eingetragen, wie hoch der Baum ist, welchen Durchmesser und Umfang er hat und ob er Auffälligkeiten oder Defekte aufweist. Auch die Vitalität und das ungefähre Alter fließen in das Kataster ein.

Eine Allee aus Hainbuchen. Quelle: Andreas Kaatz

Im Park wurden insgesamt 1200 Bäume kontrolliert und davon 120 einzelne Bäume genauer erfasst. Andere erhielten vorübergehend eine weiße Plakette. „Das bedeutet, dass an diesen Bäumen Maßnahmen notwendig sind. Beispielsweise muss Totholz aus der Krone entfernt werden oder ein angebrochener Ast, der über einen Weg ragt.“ Das Motto hierbei lautet: So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Haben die Baumpfleger ihre Aufgabe erfüllt, kommt die Plakette wieder ab.

Als Baumflüsterer sieht er sich nicht

Thomas Amtage liebt seinen Beruf, aber mit einer Bezeichnung wie Baumflüsterer kann er nicht viel anfangen. „Ich verstehe mich als Baumsachverständiger.“ Was für ihn aber auch bedeutet, im übertragenen Sinne zuzuhören. „Der Baum erzählt ganz viele Geschichten“, sagt er. So erfährt er unter anderem, ob er sich in seinem langen Leben auch mal gegen den Pilzbefall wehren musste. Davon zeugen häufig verstärkte Zellwände.

Sollte es einem Baum nicht mehr ganz so gutgehen und dieser deshalb zur Gefahr werden, dann kann Thomas Amtage auch die Empfehlung für eine Fällung aussprechen. Doch nur, weil der Baum innen hohl ist, ist das für ihn noch lange kein Grund, zur Motorsäge zu greifen. „Die Frage ist, wie stark die Restwand noch ist und wie viel gesundes Holz der Baum aufweist. Zudem wird geprüft, ob er trotzdem einen vitalen Eindruck macht“, sagt er.

Fällungen nur selten

Nur in wenigen Fällen hat er bisher einen Baum zur Fällung freigegeben. Da stand der Stamm nur noch auf wenigen Segmenten gesunden Holzes. Ein Umstürzen wäre früher oder später sehr wahrscheinlich gewesen. Ursache war ein Befall mit dem Brandkrustenpilz. „Der Fruchtkörper knuspert wie Holzkohle – daher der Name. Der Baum wäre genau auf den Weg gefallen“, sagt Amtage.

Ohnehin sei es immer ein Abwägungsprozess, ob ein Baum gefällt werden muss oder nicht. Steht er auf einem Kita-Gelände, müssen andere Maßstäbe angesetzt werden als etwa in einem naturbelassenen Park wie in Wagenitz. „Dort begeben sich die Besucher gefühlt in eine Wildnis, wo die Sicherheitserwartung etwas niedriger ist“, sagt der Sachverständige. Dort könne man schon mal eher der Natur ihren Lauf lassen als beispielsweise in anderen Parkanlagen.

Mit Schonhammer und Sondierstange

Bei seinen Untersuchungen setzt Amtage neben der Sichtprüfung auch auf einfache Hilfsmittel wie den Schonhammer und die Sondierstange. Mit dem Schonhammer lassen sich Defekte im Holzkörper ermitteln. Durch Abklopfen eines Baumes kann man durch plötzliche Klangveränderungen Hinweise auf Hohlräume oder Veränderungen der Holzqualität erhalten.

Die auf diese Weise diagnostizierten Schäden können anschließend durch zusätzliche Diagnoseverfahren bestätigt werden. Jedoch kommen diese kostenintensiveren Untersuchungen wie z. B die Schalltomographie – mit der das Innenleben des Baumes sichtbar gemacht werden kann –, selten zum Einsatz. Dies erfolgt insbesondere bei Naturdenkmalen oder auch bei wertvollen und prägenden Altbäumen.

Seit 2019 wird der Baumbestand im Wagenitzer Park regelmäßig von Thomas Amtage und seinen Mitarbeitern kontrolliert. Dies erfolgt einmal im Jahr – immer abwechselnd im belaubten und unbelaubten Zustand. Sollte es außergewöhnliche Witterungsereignisse wie einen kräftigen Sturm geben, dann sind sie im Anschluss auch außer der Reihe vor Ort.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich bescheinigt Thomas Amtage der Parkanlage mit ihren etwa 50 bis 200 Jahre alten Bäumen eine gute Verfassung. „Für das Alter ist der Zustand recht gut“, sagt er. Auch angesichts der Tatsache, dass es Bäume allgemein in Zeiten des Klimawandels nicht leicht haben, zu bestehen, wie er immer wieder feststellen muss bei seiner Arbeit.

Von Andreas Kaatz