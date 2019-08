Wagenitz

Die Tore und Türen ihres Depots öffnet die Feuerwehr Wagenitz am Samstag, 10. August, für Interessierte. Das Organisationsteam hat sich seit einigen Monaten Gedanken gemacht, wie man die Gästen so unterhalten kann, dass am Nachmittag und am Abend keine Langeweile aufkommt. Beginn ist um 14 Uhr in Wagenitz im Karlsauer Weg.

Zunächst gibt es selbst gebackenen Kuchen von den Feuerwehrleuten aus Wagenitz. Nachdem sich alle gestärkt haben, können die kleinen Gäste die Hüpfburg erobern, sich in der Malstraße ausprobieren oder eine Runde im Feuerwehrauto durchs Dorf mitfahren.

„Auch ein Wasserspiel haben wir vorbereitet, so dass es sich empfiehlt, Wechselsachen mitzubringen“, sagt Andreas Gräning vom Organisationsteam, der auch der Ortswehrführer von Wagenitz ist.

Ausgestellt und zum Angucken bereit steht am Nachmittag die Technik der Wagenitzer Wehr. Nicht nur aktuelle Einsatzfahrzeuge, auch Technik der Feuerwehr aus den Jahren von 1906 bis heute. Fragen dazu beantworten die Kameraden, so Gräning.

Außerdem wird es einen Stand geben, an dem sich Fahrzeugführer sogenannte Rettungskarten für ihr Fahrzeug ausdrucken lassen können. „Darauf sind wichtige Informationen zum Fahrzeug, zum Beispiel zu den Airbags, festgeschrieben, die Rettungskräfte im Fall eines Unfall nutzen können“, sagt Andreas Gräning.

Erwartet wird auch die Drehleiter aus Friesack, die es ermöglicht, einen Blick über die Dächer von Wagenitz aus der Vogelperspektive zu werfen. Gegen 16 Uhr kommt die Jugendfeuerwehr groß raus. Gemeinsam mit den aktiven Feuerwehrleute wollen sie zeigen, was in einer echten Feuerwehrfrau oder -mann steckt und eine brandheiße Einsatzübung darbieten.

Wem dabei zu warm werden sollte, kann sich mit Getränken am Bierwagen abkühlen oder sich etwas vom Grill zu Gemüte führen. Zwischen den Vorführungen unterhält DJ Mukke die Gäste mit Musik.

Von Jens Wegener