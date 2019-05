Amt Friesack

Die Entscheidung ist bereits am Sonntag gefallen: Arne Breder heißt der neue ehrenamtliche Bürgermeister von Paulinenaue. Er konnte sich bereits im ersten Wahlgang gegen seine Kontrahenten Gabriele Hentschel und Tino Müller durchsetzen. Somit bleibt ihm eine Stichwahl am 16. Juni erspart.

Entsprechend dem vorläufigen Endergebnis entfielen 60,5 Prozent der Stimmen auf ihn. 443 Paulinenauer und Selbelanger wollten, dass er die Nachfolge von Erhard Hesse antritt. Gabriele Hentschel holte 27,5 Prozent und Tino Müller 11,9 Prozent.

Köpernick ebenfalls Bürgermeister

Und auch der Friesacker Bürgermeisterkandidat Christoph Köpernick, der als einziger Kandidat antrat, hat es geschafft. 59,3 Prozent der Friesacker, die am Sonntag wählen waren, sprachen ihm ihr Vertrauen aus. 40,7 Prozent stimmten indes mit Nein.

Matthias Rehder bleibt Bürgermeister von Mühlenberge. Er konnte seinen Herausforderer Marcel Klose deutlich distanzieren, holte 69,6 Prozent der Stimmen. Und auch Heinrich Stumpp in Retzow, Christian Meyer in Pessin und Frank Donner in Wiesenaue sind weiterhin Bürgermeister.

Deutliche Einbußen

Bei der Wahl für die Stadtverordnetenversammlung Friesack musste die SPD doch deutliche Einbußen hinnehmen. Sie kam auf 25,7 Prozent und verlor damit rund neun Prozent. Die CDU kam gar nur auf 5,9 Prozent – ein Drittel des Ergebnisses von 2014.

Nicht viel besser sieht es bei den Linken aus: 6,4 Prozent der Stimmen holte die Partei, vor fünf Jahren waren es noch 17,4 Prozent. Die Wählergruppe Bauern konnte gut sechs Prozentpunkte zulegen und ist damit hinter der SPD zweitstärkste Kraft. Und danach folgt schon das neue Bündnis für Friesack, das aus dem Stand auf 20,5 Prozent kam. Leicht zulegen konnte zudem die FDP, ebenso wie Werner Töpfer als Einzelbewerber.

Nicht mehr stärkste Kraft

In Paulinenaue ist die SPD nicht mehr stärkste Kraft, kam nur auf 27,2 Prozent. Sie wurde von der Wählergruppe Feuerwehr überholt, die auf 30,3 Prozent kam und somit ordentlich zulegen konnte. Die WG für Selbelang holte 16 Prozent, während die Linke deutliche Einbußen hinnehmen musste. Sie kam nur auf 11.3 Prozent. Die Wählergruppe Kulturverein trat erstmals an und brachte es auf 10,4 Prozent. Tino Müller bestätigte sein Ergebnis von 2014.

In Pessin hat die WG Landleben 38,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können – etwas weniger als 2014. Hingegen legte die WG PCC auf 40,2 Prozent zu.

Minimal zugelegt

In Mühlenberge hatte die Wählerunion minimal zugelegt, kam auf 65,4 Prozent, die BBM hingegen nur auf 23 Prozent. Die SPD holte 6,9 Prozent.

Die WG Brädikow bleibt in Wiesenaue stärkste Kraft, bekam aber rund zwei Prozent weniger Stimmen. Dahinter folgen die WG Vietznitz (22), Heiko Gräning als Einzelbewerber (19,2), die WG Jahnberge (12,1) und die WG Für unsere Bürger (8,9).

Ergebnisse der Kommunalwahl 2014:

Stadtverordnetenversammlung Friesack: Die SPD lag mit 34,8 Prozent an der Spitze, gefolgt von der CDU mit 18,7 Prozent und den Linken mit 17,4 Prozent. Die vierthöchste Stimmenzahl verbuchte die Wählergruppe Bauern mit 18,9 Prozent, die FDP erzielte 3,3 Prozent. Einzelbewerber Werner Töpfer kam auf 6,8 Prozent.

Gemeindevertretung Paulinenaue: Die SPD: 41,2 Prozent, Die Linke: 18,3 Prozent, WG FFw: 21,3 Prozent, WG für Selbelang: 14,3, Einzelbewerber Müller: 4,9 Prozent.

Gemeindevertretung Retzow: Ländliche WGM 100 Prozent.

Gemeindevertretung Pessin: WG Pessiner Carnevalsclub: 33,9 Prozent, WG Landleben: 43,5, EB Sengebusch-Kähne: 8,8, Bangert: 10,5, Bussion: 1,4, Mundt: 1,9 Prozent.

Gemeindevertretung Mühlenberge: WUM: 62,3 Prozent, BBM: 33,4 Prozent, Einzelbewerber Woehlert: 4,3 Prozent.

Gemeindevertretung Wiesenaue: WG Brädikow: 40,4 Prozent, WG Vietznitz: 17,4 Prozent, WG Jahnberge: 20,0, FDP 3,4, Einzelbewerber Bode: 1,2 Prozent, Gehrke: 3,1, Grabandt: 2,2, Gräning: 12,3 Prozent.

Von Andreas Kaatz