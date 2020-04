Waldbrandschutz: Drei Löschbrunnen in der „Pessiner Heide“

Paulinenaue

Arne Breder, Paulinenaues Bürgermeister, hat angezapft. Unter den Augen der Paulinenauer und Wagenitzer Feuerwehrleute sowie Waldbesitzer Carsten Engelmann, gab der Ex-Feuerwehrmann Breder Freitagnachmittag den ersten von insgesamt drei neuen Feuerlöschbrunnen frei. Nur wenige Augenblicke später kam der erste Wasserstrahl aus der Tragkraftspritze der Paulinenauer Feuerwehr. „Später haben wir auch noch die große Pumpe des Wagenitzer Tanklöschfahrzeugs angeschlossen. Alles hat funktioniert“, so Friesacks Amtsbrandmeister Stefan Scharschmidt.

Auf Initiative des Waldbesitzers

Ab sofort kann im etwa 330 Hektar großen Waldgebiet bei Paulinenaue – Pessiner Heide genannt – im Brandfall schneller gelöscht werden. „Bisher hatten wir dort keinen Brunnen, jetzt gleich drei. Das erleichtert natürlich die Arbeit der Kameraden im Ernstfall“, so Scharschmidt. Er lobt vor allem das Engagement des privaten Waldbesitzers Carsten Engelmann. „Er ist auf die Feuerwehr mit dem Anliegen des Brunnenbaus zugekommen, meistens ist es umgekehrt. Denn der Waldbesitzer muss die Sache finanzieren oder Fördermittel beantragen.“

Kritik am Förderprogramm: zu viel Bürokratie

Genau das hat Carsten Engelmann, der aus Sachsen-Anhalt kommt und derzeit im Klinikum in Brandenburg/Havel als Kinderchirurg arbeitet, gemacht. Und er hat festgestellt: „Wenn der Bund mit dem Förderprogramm für Waldwege und Löschbrunnen erreichen will, dass möglichst viele Waldbesitzer sich daran beteiligen, muss die Bürokratie abgebaut werden. 27 Seiten auszufüllen, dann eine Ausschreibung machen und dann auch noch die Brunnenbauer auswählen zu müssen, das ist mühevoll“, so Engelmann, Er hofft nun darauf, eine Förderung zu bekommen, denn die drei Brunnen kosten mehrere 10 000 Euro.

Feuerwehrleute mit Mundschutz am Löschbrunnen in Paulinenaue. Quelle: privat

Carsten Engelmann, dem ein Großteil des Waldes in der „Pessiner Heide“ gehört, weist noch auf einen positiven „Nebeneffekt“ der neuen Brunnen hin: „Die Standorte wurden so gewählt, dass die äußeren beiden Brunnen als Wasserquelle nutzbar sind, wenn es in der Paulinenauer Siedlung in der Waldstraße sowie auf dem Areal der alten Milchviehanlage brennt.“

Bisher sechs Löschbrunnen im Amtsbereich Friesack

In den nächsten Wochen, so Amtsbrandmeister Stefan Scharschmidt, werden auch die Kameraden der anderen Feuerwehren im Amtsbereich Friesack an den Brunnen üben. Insgesamt gibt es im Amtsbereich jetzt sechs solcher Wasserentnahmestellen, eine soll im Friesacker Stadtwald in diesem Jahr noch hinzukommen.

