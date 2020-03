Vor 30 Jahren den Traum von der eigenen Werkstatt erfüllt

Warsow

Wäre es nach Peter Müller gegangen, dann hätte sich der gelernte Kfz-Mechaniker am liebsten schon zu DDR-Zeiten mit einer kleinen Autowerkstatt selbstständig gemacht. Doch das klappte damals noch nicht. „Es gab kein Kontingent für Ersatzteile“, sagt er.

Als dann aber die Wende kam, ging es alles ganz schnell. Er kündigte bei der LPG und eröffnete am 1. April 1990 in Warsow eine Kfz-Werkstatt. 30 Jahre ist das jetzt her.

Derzeit zwölf Mitarbeiter

Der heute 59-Jährige fing damals allein an. „Mein Traum war es, dass noch ein Angestellter hinzu kommt“, sagte Müller, der als Ingenieur für Landtechnik zu DDR-Zeiten in der LPG (T) Brädikow für die Technik zuständig war – von der Melkanlage bis zum Traktor. Der erste Mitarbeiter in seiner kleinen Werkstatt kam dann 1991, der zweite folgte zwei Jahre später. Und dabei blieb es nicht. Mittlerweile sind es zwölf Mitarbeiter in der kleinen Firma, zeitweise waren es auch schon mal 14.

„Was willst du mit einer Autowerkstatt auf dem Dorf“, musste sich Peter Müller gerade in der Anfangszeit immer wieder anhören. Doch er ließ sich nicht beirren. „Es hat funktioniert, weil ich hier geboren bin und weil ich viele kannte“, meint er. Die Leute hätten Vertrauen gehabt. Aus einem Radius von 15 bis 20 Kilometern kommen sie in den Ortsteil von Wiesenaue.

Mit zwei Hebebühnen angefangen

Und weil es funktionierte, hatte Peter Müller im Laufe der Jahre auch immer wieder investiert. Schrittweise, nicht zu viel auf einmal. Damals fing er mit zwei Räumen und zwei Hebebühnen an, jetzt sind es sieben Hebebühnen in der typoffenen Werkstatt. Selbst Achsvermessungen sind seit 1999 möglich. „Die Messtechnik ist im Laufe der Jahre generell immer besser geworden. Wir können sogar den Fehlerspeicher eines Porsche auslesen“, sagt Peter Müller.

Und damit nicht genug. Ein weiteres Standbein kam 2002 hinzu. In einer neu erbauten Halle wurden ab sofort Autos lackiert. Grundlage dafür war, dass Sohn Mario seine Lehre als Kfz-Lackierer beendet und in dem Familienbetrieb angefangen hat zu arbeiten. Sein Bruder Tobias, der Kfz-Mechatroniker ist, folgte ein Jahr später.

Familiäres Verhältnis

Die Söhne, die nun auch beide ihren Meister in der Tasche haben, werden die Familientradition fortsetzen. Zum 1. Januar dieses Jahres haben sie den Warsower Kfz-Betrieb übernommen. Der 38-jährige Mario Müller ist sich sicher, dass der Betrieb eine Zukunft hat. „Das Verhältnis zu den Kunden ist sehr familiär. Wir haben zu einem großen Teil Stammkunden, auch ein paar Berliner sind mit dabei. Dabei profitieren wir von dem guten Bahnanschluss in Paulinenaue“, sagt er.

Er und sein 34-jähriger Bruder Tobias kennen den Betrieb und die Mitarbeiter, sind reingewachsen. Gelernt haben sie allerdings woanders, bei VW und Opel. Damit wollte Vater Peter erreichen, dass sie einen anderen Blick bekommen. Ansonsten hat er aber auch in seiner Werkstatt Lehrlinge ausgebildet. „Immer mit dem Ziel, dass sie dann nach der Lehre hier bleiben.“

Qualifizierung ist das A und O

Wichtig ist indes für die Zukunft, keinen Stillstand zuzulassen. „Man muss mitgehen mit der Zeit“, sagt Mario Müller. Und dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter sich ständig qualifizieren. So gab es bereits einige Lehrgänge zur Reparatur von Elektroautos. Und die ersten dieser Fahrzeuge standen auch schon in der Warsower Werkstatt.

Peter Müller fällt es nicht ganz leicht aufzuhören. Bereut hat er es jedoch auf keinen Fall, damals den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen zu sein.

Im Nachhinein betrachtet, meinte er: „Ich hätte sogar noch mehr machen können, war beim Investieren recht ängstlich. Aber ich wollte ja auch nicht, dass wir irgendwann aus unserem Haus ausziehen müssen. Man wusste nicht, wie sich das alles entwickelt.“

Von Andreas Kaatz