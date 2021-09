Wutzetz

Gemütlich wie im Wohnzimmer geht es im Wahllokal Wutzetz zu: Hier engagieren sich vor einer gemütlichen Schrankwand ehrenamtlich Wahlchefin Celine Richter (21), Christina Gerhardi (31), Kathrin Just (47) und Frank Gerhardi (47). Auch Nick (9) ist gekommen, um zu sehen, wie sein Vater und Ortsvorsteher Steven Richter, seinen Wahlzettel einsteckt.

Frank Gerhardi macht sich Sorgen um die Zukunft und um die Wünsche der Grünen: „Der Sprit soll immer teurer werden. Wir auf dem Dorf sind aufs Auto angewiesen. Wie soll der kleine Mann von seinem mageren Gehalt das alles bezahlen?“ Mit Sorge sehe er auch den steigenden Strompreisen entgegen.

Im Wahllokal von Wutzetz gibt Ortsvorsteher Steven Richter seine Stimme ab. Quelle: Jeannette Hix

Ortsvorsteher Steven Richter könnte sich grünen Strom in Form von Windkraft und Solar im größeren Abstand von Dörfern vorstellen. „Aber dann müssen die Dörfer davon auch profitieren. Das würde die Toleranz von grüner Energie auf dem Land erhöhen“, findet der Ortsvorsteher.

Kathrin Just hofft, dass die neue Regierung Leuten mehr auf die Finger schaut, die das Arbeiten „nicht gerade erfunden haben“. „Der Staat müsste mehr tun, um Langzeitarbeitslose schneller ins Berufsleben zurückzuführen. Es kann nicht sein, dass diese Leute auf Dauer auf Kosten der Gesellschaft leben.“

Nick hat auch noch einen Wunsch auf Lager – allerdings geht der eher ans örtliche Busunternehmen: „Der Schulbus fährt 7.20 Uhr in Wutzetz los und ist 7.36 Uhr in Friesack an der Schule, die 7.40 beginnt. Das ist ganz schön knapp zu schaffen. Der Bus müsste ein bisschen früher von Wutzetz losfahren.“

Von MAZ online