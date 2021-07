Für den Ernstfall bereit: So wird im Havelland gewarnt

Havelland

Die Bilder aus den Überschwemmungsgebieten in Teilen Deutschlands beschäftigen auch das Havelland. Welche Maßnahmen greifen, wenn dem Landkreis solch eine Situation droht? „Der Katastrophenschutz des Havellandes verfügt über einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst“, erklärt dazu Kreissprecher Norman Giese. Dieser würde über besondere Lageentwicklungen unter anderem durch die Regionalleitstelle und die Polizei informiert. „Zeitgleich wird der diensthabende Kreisbrandmeister alarmiert, der das Einsatzgeschehen vor Ort einschätzt beziehungsweise bewertet.“ Entsprechende Maßnahmen wurden dann je nach Situation eingeleitet. Dazu zähle auch die Alarmierung von Einsatzkräften, Fachberatern, Bürgermeistern, Amtsdirektoren und Fachämtern. Handle es sich um ein „Ereignis besonderen Ausmaßes, empfiehlt der Bereitschaftsdienst dem Landrat die Alarmierung des Katastrophenschutzstabs und der Technischen Einsatzleitung des Landkreises“, so Giese. Von dort aus würden dann alle weiteren Maßnahmen geführt, geplant und beauftragt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um auf eben solche Großlagen vorbereitet zu sein, führte der Kreis in der Vergangenheit eigens eine Gefahrenanalyse für verschiedene Szenarien durch und ließ Maßnahmenpläne erarbeiten. So für Hochwasser, langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfall, Bahnunglücke oder auch einen sogenannten Massenanfall von Verletzten (zum Beispiel ein Unfall mit sehr vielen Verletzten), die dann zum Tragen kommen. Kommt es zum Ernstfall, werden diese Pläne „aktiviert und der Situation entsprechend angepasst umgesetzt“, so Giese. Diese Pläne würden zudem regelmäßig aktualisiert.

105 aktive Sirenen warnen im Havelland im Ernstfall

Diskutiert wird seit Tagen deutschlandweit zudem darüber, wie die Bürger im Katastrophenfall gewarnt und informiert werden können. Im Havelland gibt es derzeit 105 aktive Sirenen, „von denen der überwiegende Teil auch das Signal Warnung und Entwarnung der Bevölkerung abspielen kann“, so Giese. 2020 sei in Brandenburg mit dem Bund die Modernisierung der Sirenen beschlossen worden. Alte Geräte würden nun ertüchtigt, modernisiert und gegebenenfalls neu errichtet. „Die Kommunen warten und testen die Sirenen zum Teil durch regelmäßig wiederkehrende Probealarme“, sagt er. Zudem solle der bundesweite Warntag Schwachstellen aufzeigen. Neben den Sirenen gebe es für den Kreis über die Regionalleitstelle zudem weitere Möglichkeiten, diverse Schnittstellen zur Warnung der Bevölkerung anzusprechen, sagt Giese. So könnten über ein Warnsystem verschiedene Handy-Warn-Apps wie KatWarn oder Nina ausgelöst werden. Zudem würden Informationen über die Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie Social-Media-Kanäle verbreitet werden. Giese weist zudem darauf hin, dass aktuelle Informationen auch auf der Internetpräsenz des Landkreises veröffentlicht werden.

Von Nadine Bieneck