Für den Falkenseer Tim Steiner gibt es kein Leben ohne Sport

Falkensee

Ein Leben ohne Sport kann sich der 17-jährige Falkenseer Tim Steiner nicht vorstellen. Die Sache wurde ihm schon von seinem Elternhaus in die Wiege gelegt. Vater André Steiner, der eigentlich als Zahnarzt in Spandau tätig ist, war Leistungssportler und ein sehr erfolgreicher Ruderer, der bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta im siegreichen deutschen Doppelvierer saß. Seine Mutter war als Trainerin beim TSV Falkensee unter anderem im Eltern-Kind-Turnen und beim Pilates tätig. Beide arbeiteten zur Zeit aber im Ausland.

Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Falkensee

Sohn Tim, der im vorigen Jahr am Falkenseer Vicco-von-Bülow-Gymnasium das Abitur abgelegt hat, ist aktuell bei der Brandenburgischen Sportjugend angestellt und macht seit September 2021 sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV Falkensee.

„Das wird bei der Bewerbung zum Studium berücksichtigt“, sagte Tim Steiner, dessen Ziel es ist, von dem Sportverein in der Gartenstadt zu einem dualen Studium übernommen zu werden. „Sportpsychologie oder Vereinsmanagement würde ich gern machen. Denn mein Berufswunsch ist es, Leistungssportler zu betreuen“, meinte Tim Steiner, der solche Ambitionen nicht mehr hat.

Vereinschefin Birgit Faber gefällt an ihrem Mitarbeiter sein großes Engagement. Quelle: Nadine Bieneck

Mit seinen stattlichen Köpermaß von 1,98 Meter – „damit bin ich sogar zwei Zentimeter größer als mein Vater“ – ist er natürlich auch gerudert. Während der Abizeit war Tim Steiner noch bei einem Ruderverein in Spandau, gehörte auch zum Leistungskader und bestritt vor allem Wettkämpfe im Doppelzweier, doch inzwischen schafft er es zeitlich wegen seiner FSJ-Tätigkeit in Falkensee nicht mehr dorthin.

„Beim TSV Falkensee gefällt mir besonders, dass ich dort so vielfältig eingesetzt werde. Zum einen kann ich mich selbst sportlich betätigen. Dazu kommt der ständige Kontakt mit Kindern und anderen Sportlern. Ich habe jeden Tag etwas anderes zu tun, das finde ich sehr interessant“, erzählte Tim Steiner über seine Tätigkeit.

So war er auch schon bei einer Strategietagung des TSV Falkensee und einer Sitzung des hauptausschusses dabei, wo er Einblicke in die Funktionsweise des sportlichen Großvereins bekommen hat. Bei den Verantwortlichen des TSV Falkensee wird registriert, dass sich der FSJler auch für die Details interessiert. Vereinschefin Birgit Faber gefällt an dem Mitarbeiter sein großes Engagement und seine soziale Kompetenz, die bei „Mädchen und Jungen in seinem Alter nicht so oft zu finden ist“.

Schon mit zwei Jahren zum TSV Falkensee

Tim Steiner kam selbst schon mit zwei Jahren zum TSV Falkensee. „Da war ich beim Baby-Turnen bei Trainerin Ute Elfering“, erzählte er. Danach machte der kleine Tim bei der Bewegungschule und den Powerkids mit. „Zwei Jahre habe ich Hockey gespielt, dann drei Jahre Fußball und auch Volleyball. Seit 2018 bin ich auch im Fitness-Studio des TSV Falkensee. Seit zwei Jahren spiele ich zweimal in der Woche aktiv in der Basketball-Gruppe“, beschrieb Tim Steiner seine sportlichen Betätigungen. Dazu kam dann noch das Rudern im Spandauer Verein.

Derzeit trainiert Tim Steiner auch im Fitness-Studio des TSV Falkensee. Quelle: Axel Eifert

In seiner FSJ-Tätigkeit beim TSV Falkensee ist für ihn die Woche im Prinzip voll ausgeplant. Montags ist ein der Powerkids-Gruppe und macht auch beim Crossfit-Kurs mit. Es folgt das Team-Meeting in der Vereinsgeschäftsstelle und Zeit im Büro, wo auch Projekte überlegt und besprochen werden. Dienstags ist Tim Steiner als Trainer im Vereins-Fitnesscenter „Fun Fit“ tätig. „Dafür habe ich einen Trainerschein gemacht“, sagte er. Mittwochs ist von 11 bis 13 Uhr Bürozeit, danach leitetet er Sportkurse in den Schul-Arbeitsgemeinschaften der Falkenseer Europaschule.

Artikel für den TSV-Newsletter

„Donnerstags betreue ich früh Kita-Kinder in der Bewegungslandschaft der Stadthalle und nachmittags bin ich von 16 bis 21 Uhr beim Basketballtraining“, erzählte Tim Steiner. Freitags im Büro schreibt er dann zum Beispiel Artikel über Projekte für den TSV-Newsletter und hilft bei der Buchhaltung des Vereins. „Ich habe mir gewünscht, dass ich auch Einblick in solche Sachen erhalte“, sagte Tim Steiner. „Die ganze Sache ist cool und sehr abwechslungsreich, da ich immer andere Kontakte habe. Bisher habe ich überall nur positives Feedback bekommen.

Nie ganz auf sich allein gestellt

Am Anfang bin auch bei den Kindern begleitet worden. Ich war nie ganz auf mich allein gestellt, nie überfordert, denn ich habe immer Unterstützung bekommen. Natürlich fällt es mir manchmal auch schwer, wenn die Konzentration zum Beispiel bei den Kindern und auch mir nachlässt“, erzählte Tim Steiner. Erstmal bis März macht er so weiter, dann folgt ein längerer Urlaub. Und danach hofft Tim Steiner auf die erfolgreiche Bewerbung zum dualen Studium beim TSV Falkensee.

Von Axel Eifert