Ein Herzschlagfinale bahnt sich an. Während mit dem FC Bayern München der Deutsche Meister schon seit einigen Wochen feststeht und auch der abgeschlagene Tabellenletzte FC Schalke 04 schon länger für die 2. Bundesliga planen kann, müssen drei Vereine noch zittern. Auch im Westhavelland wird ab 15.30 Uhr gehofft, gebangt und gezittert. Die MAZ beleuchtet den Abstiegskampf aus drei verschiedenen Blickwinkeln.

Die beste Ausgangsposition hat Arminia Bielefeld. Vor dem abschließenden Spieltag belegen die Ostwestfalen den 15. Platz, der den direkten Klassenerhalt bedeuten würde. Für Arminia-Fan Timm Wardecki, der auch die zweite Mannschaft des FSV Optik Rathenow trainiert, steht dennoch ein nervenaufreibender Samstag an.

Getränke sind schon kalt gestellt

„Wir haben zwar eine gute Ausgangslage, allerdings darf Köln zu Hause gegen Schalke ran. Da werden wir in Stuttgart schon was holen müssen.“ Er hat das Bier bereits kalt gestellt und wird gemeinsam mit ein paar Freunden die Spiele vor dem Fernseher verfolgen.

Timm Wardecki stammt aus Ostwestfalen und setzt auf ein Remis seiner Arminia in Stuttgart. Quelle: privat

„Ich habe extra einen zweiten Fernseher aufgestellt. So kann ich auf dem einen Gerät nur Arminia schauen und auf dem anderen die Spiele der Konferenz“, sagt Timm Wardecki. Er hofft darauf, dass bei Stuttgart ein wenig die Luft raus ist. „Ich vermute ein wenig, dass wir in die Relegation müssen. Aber ganz egal was passiert, ich hoffe, dass in der kommenden Saison wieder vor Zuschauern gespielt wird und ich ein paar Mal ins Stadion kann.“

Bremen gegen Mönchengladbach

Auf dem Relegationsrang steht aktuell der SV Werder Bremen. Die Hanseaten spielen auf eigenem Platz gegen Borussia Mönchengladbach. Der Premnitzer Marco Stolle fiebert mit den Grün-Weiß, ist hinsichtlich des Klassenerhaltes aber pessimistisch. „Hoffnung ist eigentlich kaum noch da. Wir haben in den letzten Wochen schlechten Fußball gespielt“, sagt der Werder-Fan. Er weiß noch nicht, ob er sich das Spiel überhaupt anschauen wird. „Ich bin zu nervös und wäre ein Nervenbündel. Wenn ich es schaue, dann zu Hause und in der Konferenz“, verrät Marco Stolle.

Ein wenig Hoffnung setzt er in den Trainerwechsel - folgte Thomas Schaaf in dieser Woche auf den glücklosen Florian Kohfeldt. „Ich bin froh, dass es Schaaf macht. Unter Kohfeldt ging zuletzt nichts mehr“, so Stolle, der darauf hofft, dass sein Team zumindest den Relegationsrang hält. „So richtig daran glauben kann ich aber nicht.“

Köln auf dem Abstiegsplatz

Die schlechteste Ausgangsposition hat der 1. FC Köln inne. Die Männer vom Rhein belegen aktuell den direkten Abstiegsplatz, haben aber das Faustpfand, gegen den bereits feststehenden Absteiger Schalke ran zu dürfen. Für Lukas Kosalla, Spieler beim Mögeliner SC 1913 und glühender FC-Anhänger, steht fest: „Wir sind auf Schützenhilfe angewiesen, aber die anderen beiden Teams haben ein schwereres Spiel vor der Brust. Das macht zumindest ein wenig Mut“, sagt Kosalla, der das Spiel im kleinen Rahmen mit Freunden schauen wird. Um den Überblick zu behalten wird die Konferenz geschaut, auch wenn Kosalla am liebsten im Stadion live dabei wäre.

„In den letzten Jahren bin ich mit Freunden schon öfter zu Spielen gefahren. Ich hoffe, dass es ab nächster Saison wieder möglich ist, denn ohne Fans fehlt extrem etwas.“ Für ihn ist vor allem wichtig, dass sich der FC voll rein wirft und Charakter zeigt. „Wenn es dann nicht reicht, sehe ich das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Denn auch die 2. Liga ist im nächsten Jahr mit Vereinen wie Schalke, dem HSV, Dresden, Rostock oder Hannover sehr attraktiv.“

Fakt ist, am Samstag wird bei allen drei Fans gehofft, gezittert und gebangt. Gegen 17.20 Uhr wird einer der drei Fans dann feiern dürfen, einer wird vielleicht eine kleine Abstiegsträne verdrücken. Und beim Dritten im Bunde muss eine weitere Woche gezittert werden, trifft der Sechzehnte der Bundesliga in der Relegation auf den Tabellendritten der 2. Bundesliga.

Von Christoph Laak