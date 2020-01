Garlitz bekommt Silbermedaille und Ehrenpreis

Garlitz/Berlin

Es war ein großer Tag für die Garlitzer Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe und die mitgereisten Bewohner aus dem Dorf. Dabei waren aber auch Amtsträger aus anderen Dörfern, Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke und Landrat Roger Lewandowski.

Wichtiges Engagement

Wie wichtig es ist, dass sich die Bewohner eines Dorfes für ihr Gemeinwesen engagieren, das betonte auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in ihrer Festrede, die sie anlässlich der Preisverleihung hielt.Am bundesweiten Wettbewerb können Dorfgemeinschaften und Gemeindevertretungen in Orten und Ortsteilen bis 3000 Einwohner teilnehmen.

Im Fokus: das Dorf

Gesucht sind Ideen und innovative Projekte zur Gestaltung eines attraktiven dörflichen Lebens. Mit der Teilnahme sollen die Dorfbewohner zeigen, welche Themen sie vor Ort bewegen und was die Entwicklung und das Zusammenleben in ihrem Dorf auszeichnet.

Gudrun Lewwe aus Garlitz ist die Ortsvorsteherin. Quelle: Jan Russezki

Angesichts des demografischen Wandels, der wirtschaftlichen und klimatischen Veränderungen – aber auch der Migration – sei die Dorfgemeinschaft ein hohes Gut, das es zu stärken gilt, so Klöckner.

Sehr eindrucksvoll

Das haben sich die Garlitzer in besonderem Maße zu Herzen genommen. Nicht nur der Geschichtspfad beeindruckte im vergangenen Sommer di Bundesjury. Gerade die nachhaltigen Projekte auf dem Weg, Garlitz klimaneutral zu gestalten, waren interessant.

Ein Sonderpreis

Am Freitag waren sie wieder aufgeregt, obwohl doch der schwierigste Teil – nämlich der Besuch der Jury in Garlitz – schon längst über die Bühne gebracht worden war. Apropos Bühne: der aktiven Theatergruppe ist es in erster Linie zu verdanken, dass der Sonderpreis „Kultur im Dorf“ ebenfalls nach Garlitz ging.

Gruppenbild mit Staatssekretär Uwe Feiler. Quelle: Uwe Hoffmann

Es sei eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden, was bürgerschaftliches Engagement leisten kann. Dies sei der Kitt des gesellschaftlichen Zusammenhalts und gerade auf dem Land ein wesentlicher Standort- und Bleibefaktor. Das sagte die Landwirtschaftsministerin.

Der große Plan

Viele Ideen haben die Garlitzer schon umgesetzt, der Weg soll aber weiter beschritten werden. „ Garlitz 2030“ heißt der Aktionsplan, mit dem Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe und ihre Mitstreiter daran arbeiten, dass Garlitz auch in Zukunft ein Ort ist, in dem man gut leben kann.

Langer Atem

Wer am Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ teilnimmt, der sollte einen langen Atem haben. Auch Garlitz brauchte auf Kreisebene auch einen zweiten Anlauf, um dann richtig in die Spur zu kommen.Das findet Landrat Roger Lewandowski übrigens nicht ungewöhnlich: „Beim ersten Mal kann man Erfahrungen sammeln und bei der zweiten Bewerbung weiß man, wie es geht“, sagt er.

Auch in diesem Jahr

Der Dorfwettbewerb soll im Havelland weiter ein fester Bestandteil bleiben. Bereits im vergangenen Jahr hatte Landrat Lewandowski angekündigt, der Kreis werde wieder eine Ausschreibung vorbereiten. 2020 geht es auf Kreisebene wieder los. Lewandowski hofft auf viele Bewerber – und er hofft auf „Wiederholungstäter“. Zum Beispiel aus Steckelsdorf oder Stechow.

Nun wurde gefeiert

Am Freitag durfte nun endlich gefeiert werden. In Gruppen wurden die Dörfer auf die Bühne geholt. Zuvor gab es einen feierlichen Einmarsch der Siegerdörfer, aufgeteilt in die Kategorien Bronze, Silber und Gold. Nachdem die Auszeichnungen vergeben waren, ging das Fest erst richtig los – und die Garlitzer nutzten die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit den anderen Siegerdörfern.

Von Joachim Wilisch