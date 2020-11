Gastronomen aus Rathenow und Umgebung reden Tacheles

Rathenow

Sie würden gerne Gäste empfangen und bewirten. Sie würden gerne ihren Beitrag zur Tourismusförderung leisten. Aber sie dürfen nicht. Die Gastwirte in der Region sind in der Corona-Krise darauf angewiesen, dass ihnen der Staat über die Wochen hilft, in denen sie ihre Lokale nicht öffnen dürfen.

Keiner traut sich

Vor allem wünschen sie sich klare Aussagen. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum jetzt erklärt wird, die Regeln, also auch die Schließung der Gaststätten und Hotels, geht bis zum 20. Dezember“, sagt Sebastian Crakau, der das Restaurant „Zum Alten Hafen“ in Rathenow leitet. „Jeder weiß, dass wir erst im nächsten Jahr öffnen aber kein Politiker traut es sich zu sagen.“

Das ist für die Gastwirte ein Problem, denn es haben bereits Gäste angerufen, die einen Tisch für einen der Weihnachtstage reservieren wollten. Crakau: „Wenn ich dann absageund auf die Schließung verweise, werden die Kunden teilweise böse.“ Die denken nämlich, am 20. Dezember sei die Zeit der geschlossenen Restaurants vorbei.Im Alten Hafen sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Drei haben sich inzwischen dazu entschlossen, in einer anderen Branche Arbeit zu suchen.

Ronny Kraatz vom American Monster Quelle: privat

Genau das ist eine weitere Schwierigkeit. „Es geht nicht nur um uns“, sagt Mathias Winterfeld, der den Gasthof Milow betreibt. Er selbst könne sich und den Betrieb einigermaßen über Wasser halten, weil Winterfeld einen Verkaufsstand aufgebaut hat. „Aber unsere Mitarbeiter haben es schwer.“ Viele sitzen zuhause. Winterfeld stockt das Geld für die Mitarbeiter aus der eigenen Tasche auf, so dass sie mit dem Kurzarbeitergeld zurzeit einen vollen Lohn haben.

Wo ist der Fahrplan?

Im Restaurant „Lumens“ im Rathenower Kulturzentrum versuchen Ivonne Mertens und Martin Blume das Personal am Netz zu halten. Über die Weihnachtsfeiertage wird es einen Verkauf außer Haus geben. Das ist erlaubt. „Finanziell schaffen wir es, weil sich unsere Verpächter als hilfsbereit erweisen“, sagt Ivonne Mertens. Aufgeben sei keine Option. Aber: „Wir müssen jetzt erst mal sehen, wie es weitergeht. Es wäre gut, wenn man einen Fahrplan für die kommenden Monate hätte.“

Im „Lumens“ kommt hinzu, dass die Sommermonate, in denen die Gaststätten geöffnet waren, ein „Sommerloch“ ist. Denn wenn im Kulturzentrum aufgrund der Sommerpause keine Veranstaltungen stattfinden, ist auch in dem Lokal weniger los.

Olaf Lücke-Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Brandenbrug. Quelle: Varvara Smirnova

Touristen wollen verwöhnt werden, meint Ronny Kraatz vom „American Monster Burger“. Nachdem im Sommer wieder offen war, habe es neue und gute Resonanz gegeben. Es ist nicht sicher, ob das neue Publikum wieder zurückkommt. Der Verkauf außer Haus wäre an sich kein Problem. Aber die Sperrung der Genthiner Straße verhindere einen Lieferservice mit vernünftigen Zeiten.

Zurzeit warten die Gastronomen auf die Auszahlung der November-Hilfen, die von der Bundesregierung versprochen waren. Ein Zuschuss in Höhe von 70 oder 75 Prozent des Novemberumsatzes von 2019 (je nach Betriebsgröße) sei hilfreich. „Aber die Novemberhilfe darf nicht zur Dezemberhilfe werden, da haben wir schon die nächsten, neuen Rechnungen zu bezahlen“, sagt Sebastian Crakau.

Dezember statt November

Das sieht auch Olaf Lücke so. Der Hauptgeschäftsführer der brandenburgischen Hotel- und Gaststättenverbandes hatte sich ebenfalls zu dem Online-Stammtisch zugeschaltet. „Die Stimmung kippt“, sagt er. Im Frühjahr war das Verständnis größer. „Aber wenn am einen Tag Beschlüsse verkündet werden und am nächsten Tag werden diese Beschlüsse von führenden Politikern wieder in Frage gestellt, was soll man davon halten?“

Lücke kritisiert, dass die Landesregierung nicht das Gespräch mit den Wirtschaftsverbänden suche, um ihre Maßnahmen zu erklären und zur Diskussion zu stellen.

Christian Görke (MdL Die Linke) will helfen. Quelle: Markus Kniebeler

Das findet auch der Landtagsabgeordnete Christian Görke. „Die Eindämmungsverordnung ist für Gastwirte ein Berufsverbot, das wäre eine passende Entschädigung mehr als fair. Görke versprach, sich bei der Landesregierung dafür einzusetzen, dass die Aufstockungsbeträge für das Kurzarbeitergeld in der Gastronomie vom Land übernommen werden. „Es geht gar nicht, dass die Unternehmer da ihr privates Vermögen reinstecken.“

Andrea Johlige, Fraktionskollegin von Görke ebenso. Quelle: Jens Wegener

Ein paar Übernachtungen von Geschäftsreisenden und Monteuren, Essenlieferung außer Haus und ein wenig Weihnachtsgeschäft, bei dem die Gans zum Gast kommt und nicht der Gast zur Gans – das ist alles, was die Gastronomen für den Dezember noch erwarten. Im Januar werden sie noch durchhalten können. Langfristig, das wurde deutlich, brauchen sie eine Arbeitsperspektive für ihre Branche.

Von Joachim Wilisch