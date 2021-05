Gastronomen in Rathenow und Umgebung fiebern dem Saisonstart entgegen

Havelland

Endlich wieder im Biergarten sitzen, endlich wieder einkehren, endlich ein Stück mehr Normalität: Die Außengastronomie darf ab dem heutigen Freitag wieder öffnen! In den allgemeinen Jubel mischt sich allerdings auch Unsicherheit der Gastwirte.

Viele konkrete Fragen zu den neuen Regelungen konnten ihnen nicht einmal die Ordnungsamtsmitarbeiter beantworten, sagen die. Unklar ist auch, wie mögliche Kontrollen durch die Ordnungsbehörden gehandhabt werden. Auch die Vorlaufphase sei mit Blick auf Personal und Einkauf eine große Herausforderung.

Seit Tagen bei der Arbeit

Dennoch: Vasile Chifan vom Blockhaus am Wolzensee hat in den letzten Tagen rangeklotzt. Terrassenmöbel gestrichen, die Küchenvorräte aufgestockt und neben dem Restaurant sogar ein Zelt aufgestellt. In dem sollen, wenn die Plätze auf der Terrasse besetzt sind, ab Freitag die Gäste Platz finden. Ganz schließen darf er das Zelt nicht, drei Außenwände müssen offen bleiben. Aber vor Regenschauern sind die Plätze unter dem Zeltdach auch so geschützt.

Chifan weiß, dass es kein normaler Start wird. „Platz nehmen darf nur, wer einen Negativtest vorlegt oder bereits zwei Mal geimpft ist“, sagt er. „Das zu kontrollieren, wird aufwändig.“ Er werde einen Mitarbeiter abstellen, der diese Aufgaben übernimmt.

Das Blockhaus am Wolzensee. Quelle: Markus Kniebeler

Trotz dieser Komplikationen war es für Chifan und seine Frau klar, dass sie die Chance nutzen werden, Terrassengäste zu bewirten. „Seit sieben Monaten war hier nur Außer-Haus-Verkauf möglich“, sagt er. „Wir wollen endlich wieder zurück zur Normalität.“

Chifan hofft, dass die Gäste Verständnis haben für die Situation und die Regeln respektieren. Möglicherweise werde sich die Lage ja bald entspannen und ein Restaurantbesuch wieder ohne Test möglich. Chifan ist vorbereitet. Für den Sommer hat er ein abwechslungsreiches Kulturprogramm auf seinem Gelände geplant.

Terrasse bestückt

Mathias Winterfeld hat seine Terrasse mit Blick auf die Havel ebenfalls bestückt. „Ich bin froh, dass wir wieder anfangen können“, sagt der Wirt vom Gasthof Milow. Winterfeld hat in den vergangenen Monaten Essen aus seiner Speisekarte in einem Verkaufswagen angeboten, der neben dem Premnitzer Edeka-Markt stand. „Den Wagen habe ich vorläufig vom Netz genommen“, sagt er. Winterfeld möchte sich erst einmal ganz auf die Arbeit im Gasthof Milow konzentrieren.

Zu Pfingsten öffnet der Gasthof Milow nach langer Corona-Pause seine Terrasse. Mathias Winterfeld, Wirt und Koch, stellt zusammen mit einer Mitarbeiterin die Möbel auf. Quelle: Joachim Wilisch

Eine Speisekarte, die noch auf Corona abgestimmt, also kleiner, ist, kommt für den Wirt und Koch nicht in Frage. „Bei uns gibt es die große Speisekarte und wir haben außerdem passend zur Saison eine Speisekarte“, sagt Winterfeld. Ihm liegt daran, den Gästen das zu bieten, was sie im Gasthof Milow gewohnt waren oder sind. Nun hofft er, dass die Gäste das Angebot annehmen. „Die Lust der Leute, wieder in einer Gaststätte oder einem Restaurant zu essen, ist da“, sagt er.

Unsicherheitsfaktor: das Wetter

Das einzige, was eventuell zum Problem werden könnte, sei das Wetter. „Wichtig wäre, dass es trocken bleibt.“ Wie alle Gastronomen musste Winterfeld Umsatzeinbußen hinnehmen. Dennoch hatte er in den vergangenen Monaten alles getan, um das Personal bei der Stange zu halten. Es scheint sich gelohnt zu haben. Am Donnerstag waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Winterfeld jedenfalls auf dem Gelände des Gasthofes bereits tatkräftig zugange.

Im Gasthof Milow wird fieberhaft gearbeitet. Quelle: Joachim Wilisch

Miros Kallmeti, Inhaber des Restaurants „Akropolis“ in Rathenow, ist von der Öffnungsnachricht überrascht worden, als er seine Eltern in Albanien besuchte. Dort ist er auch immer noch, weil es ihm nicht gelang, bei der gegenwärtig geringen Zahl an Flügen schnell ein Ticket nach Deutschland zu bekommen. Gern hätte er bereits am Freitag sein Restaurant wieder aufgemacht, sagt er. Doch weil er seinen Rückflug etwas später bekomme, könne er das „Akropolis“ erst am Dienstag nach Pfingsten wieder aufmachen.

Bestellungen erledigt

Die Bestellung seiner Waren hat Miros Kallmeti schon von Albanien aus erledigt. Alles was er brauche, werde er rechtzeitig geliefert bekommen. „Ich freue mich, dass ich endlich wieder eine Aufgabe habe“, sagt der Gastwirt und ergänzt, dass er sich viel schönes Wetter wünscht, weil er ja nur den Freiluftbereich öffnen darf. Genug qualifiziertes Personal werde er beim Neustart haben, teilt er mit. Er habe während der Corona-Schließung alle seine Leute behalten und niemanden entlassen.

Miros Kallmeti vom Restaurant Akropolis öffnet seine Terrasse demnächst. Quelle: Bernd Geske

Das Schloss Ribbeck erwacht wieder zum Leben. Sowohl das Museum, als auch der Biergarten heißen Gäste ab Freitag willkommen. „Während es zuletzt Gegrilltes nur to go gab, können die Besucher nun im Biergarten sitzen und Spezialitäten von der kleinen, aber feinen Karte des Restaurants bestellen“, sagt Schloss-Sprecherin Sukrije Idrizi. Von 11 bis 15 Uhr ist mit Voranmeldung ein Gang durch das Theodor Fontane gewidmete Museum möglich. Generell gelten ab Freitag neue Öffnungszeiten: Biergarten und Museum sind mittwochs bis sonntags von 11 bis 15 Uhr zugänglich. „Voraussetzung ist, der Gast ist vollständig geimpft oder genesen oder wurde negativ getestet. Dafür ist ein Nachweis nötig“, sagt Idrizi.

Nach sieben Monaten Zwangspause freuen sich die meisten Gas-tronomen, endlich wieder ihrer Arbeit nachgehen zu dürfen.

Von Markus Kniebeler, Joachim Wilisch und Bernd Geske