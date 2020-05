Gaststätten sind auf: So lief der Neustart im Westhavelland

Westhavelland

„Wir sind wegen Corona vorsichtig, aber nicht ängstlich“, sagten Susanne und Henning Lewila aus Gülpe. Die beiden gehörten zu den ersten Gästen nach der achtwöchigen Pause im Fischrestaurant „Strandgut“ am Hohennauener See. Beide freuten sich, dass die Gaststätten wieder öffnen dürfen und waren deshalb gleich zum Mittag gekommen.

Auch im „Hohennauener Hof“ in Hohennauen nutzten erste Gäste die Mittagszeit zu einem Besuch – gut für Inhaber Klaus Laszkowski. Der zieht eine nüchterne Bilanz für die Schließzeit: „Seit dem 18. März haben wir etwa 250 bis 300 Gäste verloren, die reserviert hatten. Darunter auch die Jugendweihefeiern.“ Mittlerweile gebe es aber schon Nachfragen und Anmeldungen von Leuten aus Berlin und Bikern aus Mecklenburg-Vorpommern. „Wenn wir die nächsten Wochen kostendeckend arbeiten können, wäre das super. Entgangenen Umsatz werden wir nicht aufholen können“, erklärte Laszkowski.

Fassadengestaltung muss warten

Während der Zwangs-Schließzeit hatte der „Hohennauener Hof“ keinen Lieferservice, weil es sich wirtschaftlich nicht gelohnt hätte. „Meine drei Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Jetzt trägt jeder eine Verantwortung – und meine Servicekräfte eine Mund-Nase-Maske“, sagt der Inhaber. Die geplanten Erneuerungen, unter anderem der Fassade, hat er erst einmal zurückgestellt.

Semlin, auch am Hohennauen-Semliner See gelegen, gilt schon seit Jahrzehnten als Urlaubsort. „Unser Außer-Haus-Verkauf wurde gut angenommen. Als Gäste hatten wir in den letzten Wochen auch Radfahrer und Biker“, erzählte Nico Lange, Inhaber des Café und Restaurants „Fischerhütte“. Mit einer Berlinerin, deren Ehemann auf dem Golfplatz seinem Sport nachging, war gerade eine Tagestouristin zu Gast, die auf der Terrasse Crepes mit Eis und heißen Kirschen genoss.

Unternehmer unterstützen Gastronomen

Das Restaurant „Zum alten Hafen“ in Rathenow öffnete am Freitagabend erstmals wieder. „Wir sind selbst Unternehmer und bewusst zum Essen hergekommen, um die Gastronomie vor Ort zu unterstützen. Und man isst hier sehr gut“, sagte Janine Niezijewski.

Laut Inhaberin Monika Schönberg gab es Freitag 30 Reservierungen, am Samstag 20. „Es könnte besser laufen. Viele sind verunsichert. Wir setzen alle Hygienemaßnahmen um, ohne den Gast zu stark zu beeinträchtigen“, so Schönberg.

Keine klaren Regeln

Verunsichert sind nicht nur Gäste, sondern auch Restaurantbetreiber wegen der teils unklaren Auflagen. So interpretieren sie die Regelungen unterschiedlich. Im „Alten Hafen“ trägt das Servicepersonal keine Mund-Nase-Masken. Es wird Abstand gehalten. An die Tische der Gäste wurden kleine Vortische geschoben, auf denen die Kellnerin Speisen und Getränke abstellt. Von dort kann sich der Gast seine Bestellungen kontaktlos wegnehmen. „Konkrete gesetzliche Regelungen zur Hygiene wären für alle hilfreich“, erklärte Küchenchef Sebastian Crakau. Es bestehe kein Pflicht zur Reservierung, was aber online möglich ist.“ Als Herausforderung sieht Crakau den kommenden Herrentag, wenn sich alkoholisierte Gäste nicht mehr an die Hygieneregeln halten.

Von Uwe Hoffmann