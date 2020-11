122 Paar Schuhe standen am Valentinstag 2020 auf der Treppe des Rathenower Kulturzentrum. Sie erinnerten an die 122 Frauen, die 2019 in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Am 25. November stehen die Schuhe vor dem Landtag in Potsdam. Quelle: Christin Schmidt