Havelland

Der Himmel ist grau, die Stimmung trübe. Wer an diesem naßkalten Novembertag nicht dringend etwas zu erledigen hat, bleibt lieber drin. Jana Reinhardt und Catrin Seeger stehen dennoch drei Stunden lang auf dem Märkischen Platz. Sie wollen nichts verkaufen, sondern wachrütteln und aufklären.

Mit Plakaten, Informationsbroschüren und einem Lächeln wenden sie sich an die Besucher des Wochenmarkts und erinnern daran, dass der 25. November der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist und das seit 20 Jahren.

Die Reaktionen der Marktbesucher sind verhalten, einige sind sogar genervt. Die Medien würden das Thema rauf und runter spielen, ärgert sich ein Mann. Einige aber sind interessiert, fragen gezielt nach Informationsmaterial.

Mit verschiedenen Aktionen machten im Havelland Akteure darauf aufmerksam, dass auch hierzulande rund 35 Prozent der Frauen nach ihrem 15. Lebensjahr irgendwann Opfer von Gewalt werden.

Jana Reinhardt und Catrin Seeger kennen die unterschiedlichen Reaktionen ebenso gut wie das Leid, das hinter dem Thema steckt. Die beiden arbeiten im Beratungs- und Krisenzentrum für Frauen, zu dem auch das einzige Frauenhaus im Havelland gehört. Seit Montag sind sie unterwegs, um auf den Gedenktag aufmerksam zu machen.

Catrin Seeger hisste mit Landrat Roger Lewandowski ( CDU) die neue Fahne mit der Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen“ am Kreishaus und übergab eine solche auch an die Stadtverwaltung. Sie gab Interviews und beteiligte sich an einer Online-Podiumsdiskussion, zu der die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Brieselang Kathrin Neumann eingeladen hatte.

Rathenows stellvertretender Bürgermeister Jörg Zietemann, Frauenhausleiterin Catrin Seeger, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rathenow Nancy Bublitz und Daniel Golze, Vorsitzender der Fraktion Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung (v.l.) unterstützen den Aktionstag. Quelle: Stadt Rathenow

Knapp 20 Teilnehmer wählten sich ein, um zu hören, was Catrin Seeger, Andreas Büttner, Innenpolitischer Sprecher der Linken im Brandenburger Landtag, und Sabine Theuerkauf, Leiterin des Kinder und Jugendtelefons in Potsdam, zum Thema sagen haben.

Büttner war viele Jahre als Polizist in Berlin tätig und als solcher Hauptsachbearbeiter für Fälle häuslicher Gewalt. Er ist der Meinung, die Polizei kann dazu beitragen, das häusliche Gewalt eine Ächtung erfährt.

Das sieht auch Catrin Seeger so. Ihre Erfahrungen zeigt aber, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. „In der Theorie ist das Gewaltschutzgesetz eine tolle Sache. In der Praxis steht und fällt alles mit den Beamten“, macht Seeger deutlich. Sie weiß, viele Frauen rufen einmal die Polizei und nie wieder. Zum einen, weil sie das private Drama damit öffentlich machen, zum anderen, weil sie sich vor einigen Beamten rechtfertigen müssen.

Die Polizei ist der wichtigste Partner

„Es ist ein hochsensibler Bereich. Nichtsdestotrotz ist die Polizei unser wichtigster Partner“, betonte Seeger. Andreas Büttner versprach derweil sich dafür einzusetzen, dass Beamte künftig besser geschult werden. „Und wenn sie dreimal zu einer Frau fahren, lieber einmal mehr als einmal zu wenig“, betonte Büttner.

Er wünscht sich ein vernetzteres System, dass den Opfern klar macht, sie müssen sich nicht schämen. Zudem seien Gewaltschutzambulanzen in Brandenburg nicht so vorhanden, wie sie es sollten und könnten.

Häusliche Gewalt: Hier gibt es Hilfe Der unabhängige Frauenverein Rathenow ist Träger des Beratungs- und Krisenzentrum für Frauen im Havelland, zudem das Frauenhaus gehört. Die Mitarbeiter sind unter Telefon: 03385/50 36 15 zu erreichen oder rund um die Uhr unter: 0179/6 69 98 09. Infos gibt es zudem auf: www.frauenhaus-rathenow.de Auch für Täter gibt es Hilfsangebote. Anfang des Jahres startete das Land Brandenburg ein soziales Trainingsprogramm. Infos dazu gibt es auf: www.bzfg.de/beratungsangebot-fuer-brandenburg Der Verein „ Nummer gegen Kummer“ ist die Dachorganisation des größten, kostenfreien, telefonischen Beratungsangebotes für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. Junge Menschen bekommen anonym und kostenlos Hilfe am Kinder- und Jugendtelefon unter: 116 111. Mehr auf: www.nummergegenkummer.de Beratung und Unter­stützung in schwierigen Pflege­situationen bietet der Verein Pflege in Not Brandenburg unter der Nummer: 0800/2 65 55 66. Mehr auf: www.pflege-in-not-brandenburg.de

Ein weiteres Problem sieht Catrin Seeger in den gesetzlichen Möglichkeiten, die es Frauen mit Kindern schwer machen, den gewalttätigen Partner zu verlassen. Hinzu komme, dass viele Frauen denken, nur wenn der Partner zuschlägt, handelt es sich um Gewalt, nur dann würden sie Hilfe bekommen.

„Wir sind ein Krisenzentrums und für alle Frauen – egal, ob sie physische oder psychische Gewalt erfahren“, betont Seeger. Um Hilfe zu bekommen, sei es nicht nötig im Frauenhaus zu wohnen. Die Mitarbeiterinnen beraten auch ambulant und sind rund um die Uhr in Bereitschaft. „Wichtig ist, dass die Frauen merken, sie können den Partner nicht verändern, sondern nur sich selbst“, so Seeger.

Allein von März bis Juli verzeichnete die Polizei in Brandenburg einen Anstieg der Fallzahlen häuslicher Gewalt um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Folge, viele Einrichtungen sind belegt. „Wir sind seit Monaten permanent ausgebucht. Das heißt, obwohl wir eine Kriseneinrichtung sind, können wir aktuell keine Frau in Not aufnehmen“, gibt Seeger zu bedenken.

Es gibt auch Hilfsangebote für Täter

Manuela Wolke, Vorsitzende des Seniorenbeirats Brieselang, bemerkte im Rahmen der Podiumsdiskussion, man müsse beide Seiten beleuchten, den Tätern ebenso Unterstützung anbieten und hinterfragen, warum sie gewalttätig sind. Wie Catrin Seeger einwarf, gibt es dazu bereits Erkenntnisse:

„Es betrifft die unterschiedlichsten Schichten und Berufsgruppen. Wir hatten schon Frauen von Polizisten oder leitenden Angestellten, Männer, die nicht unter finanziellem Druck stehen. Was diese Männer verbindet, ist laut einer norwegischen Studie ein vermindertes Selbstwertgefühl.“ Nichtsdestotrotz seien Angebote für Täter wichtig, so Seeger. Sie ist froh, dass es solche seit diesem Jahr auch in Brandenburg gibt.

Nach drei Tagen Öffentlichkeitsarbeit wissen Catrin Seeger und Jana Reinhardt, das Thema häusliche Gewalt ist in der Öffentlichkeit angekommen. Aber die Fallzahlen zeigen, es gibt dennoch nach wie vor sehr viel zu tun.

Von Christin Schmidt