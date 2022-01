Gefälschte Covid-Impfbescheinigung: Gericht verhängt 2400 Euro Strafe

Rathenow

Er wollte doch nur in Urlaub fahren. Nun muss der Unternehmer aus der Gemeinde Milower Land 2400 Euro Geldstrafe bezahlen. 80 Tagessätze zu je 30 Euro.

Was auf der Gerichtstafel unspektakulär als Urkundenfälschung beschrieben wurde, entpuppte sich zu einem Thema, das zurzeit ausführlich in Printmedien, Funk und TV debattiert wird. Denn immer wieder versuchen Leute mit gefälschten Impfpässen oder gefälschten Zertifikaten von Ärzten den digitalen Impfnachweis für die Covid-App zu erlangen.

Kein Impftermin

Was war im vergangenen Jahr also passiert? Der Unternehmer wollte in Urlaub fahren und stellte fest, dass er dazu vollständig gegen Covid 19 geimpft sein musste. So schnell gab es dann aber keinen Impftermin, zumal der Mann einer Altersgruppe angehört, die erst zum Schluss mit vielen anderen beim Impfen an der Reihe war.

Wie gut, dass er bei Bekannten in Magdeburg ein Covid-Impfzertifikat entdeckte, das eine Ärztin aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts ausgestellt hatte. Mit einer Kopie, ergänzt mit den eigenen Angaben ging der Unternehmer in eine Apotheke, um sich für den digitalen Impfnachweis zu registrieren. Damit wäre er an jeder Grenze durchgekommen.

Ein digitaler Impfpass wird in einer Apotheke angefertigt. Quelle: Henry Mundt

Am Dienstag hatte der Mann aus dem Milower Land seinen Tag – oder besser seine Stunde – vor Gericht.

Die Sache kam heraus, als der Unternehmer das Zertifikat in der Apotheke vorlegte. Die Inhaberin konnte nachweisen, dass es eine Fälschung war. Man hatte Zweifel an dem Dokument. Das Team der Apotheke meldete sich bei der Magdeburger Arztpraxis, die angeblich den Impfnachweis ausgestellt hatte.

Vollkommen unbekannt

Da stellte sich heraus, dass man den Unternehmer aus Milower Land nicht mal als Patient kennt. Und so bekam der Mann seinen digitalen Pass nicht.

In den Apotheken ist man mittlerweile aufmerksam. Wird Verdacht geschöpft, folgt eine Anzeige bei der Polizei. Und weil es in letzter Zeit immer öfter vorkommt, dass Ungeimpfte sich ein Impfzertifikat erschleichen wollen, erhob die Staatsanwaltschaft nach einem Ermittlungsverfahren Anklage.

Falscher Eindruck

„Das ist Urkundenfälschung“, sagte die Staatsanwältin in einer ersten Bewertung, als sie die Anklage verlas. „Der Angeklagte hat den Eindruck erweckt, er sei geimpft worden, obwohl er es nicht war.“

Ungeimpfte haben zu vielen Einrichtungen keinen Zutritt. Quelle: varvara Smirnova

Bei der Verhandlung, die Richter Robert Ligier führte, gab der Unternehmer zu: „Das habe ich gemacht.“ Als Ligier nach den Gründen fragte, sagte der Angeklagte: „Ich wollte in Urlaub fahren, war aber eben noch nicht geimpft.“ Inzwischen sei er aber gegen Covid 19 geimpft.

Da stand also kein Corona-Leugner oder Impfgegner vor dem Richter, sondern jemand, der – wie Richter Robert Ligier sagte – „nicht nachgedacht hat“. Der Unternehmer saß das erste Mal überhaupt auf der Anklagebank, sein Führungszeugnis war tadellos, Vorstrafen und andere Eintragungen gibt es nicht.

Nicht vorbestraft

Das wird auch so bleiben. Denn als vorbestraft gilt nur, wer eine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder mehr als drei Monate Freiheitsstrafe auferlegt bekommt. Der Unternehmer wurde mit 80 Tagessätzen zu 30 Euro belegt.

Zeugen wurden in der Verhandlung nicht gehört. Der Sachverhalt war klar, der Angeklagte gestand den Vorfall ein. Nachdem er das Urteil verkündet hatte, richtete sich Robert Ligier noch einmal eindringlich an den Unternehmer: „Das war kein Kavaliersdelikt. Eine Urkunde fälscht man nicht.“ Zudem entfalte dieser Fall mit dem Covid-Impfzertifikat eine besondere Wirkung.

Normalerweise ist der gelbe Impfausweis das Grunddokument, das eine Covid-Impfung bescheinigt. Quelle: Friedrich Stark

Ligier rügte: „Es sollte der Anschein erweckt werden, da ist jemand geimpft, der gar nicht geimpft ist.“ Bei der Reise hätte das zu Infektionen und das wieder zu Ausbrüchen führen können.“

Das seien erhebliche Folgen – vor allem für die Volksgesundheit. Darum sei die Geldstrafe mit 2400 Euro – der Unternehmer will die Summe nach Zahlungsaufforderung insgesamt und nicht in Raten begleichen – relativ hoch angesetzt.

Reue gezeigt

„Ich will zeigen, dass da schon eine gewisse kriminelle Energie dabei war“, so Robert Ligier. Ähnlich hatte es die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer erwähnt. „Es tut mir leid“, sagte der Unternehmer. Er wisse, dass das eine Dummheit gewesen sei. Gegen das Urteil könnte er Rechtsmittel einlegen. Der Angeklagte war ohne Rechtsbeistand erschienen – das Urteil nimmt er an.

Und so wurde die geplante Urlaubsreise am Schluss zu einem teuren Vergnügen.

Von Joachim Wilisch