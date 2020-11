Geflügelpest: Kreisbauernverband Havelland appelliert an Tierhalter

Nauen

Nach einem ersten aufgetretenen Fall von Geflügelpest in Brandenburg appellierte Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Havelland, noch am Sonnabend an alle Tierhalter im Kreis, sich strikt an die dazu ausgegebenen Maßnahmen des Verbraucherschutzministeriums zu halten. „Im Kern heißt das, jede Kontaktmöglichkeit zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel auszuschließen und jeden Zugang von Personen, der nicht zwingend notwendig ist, zu unterlassen“, so Funke.

Toter Kranich in Ostprignitz-Ruppin weist Erreger auf

Bei einem verendeten Kranich im Kreis Ostprignitz-Ruppin wurde am Sonnabend die Geflügelpest nachgewiesen, das Friedrich-Loeffler-Institut hatte den Verdacht nach Ministeriumsangaben am Sonnabend bestätigt. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums ist es der erste Verdachtsfall in Brandenburg mit der Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - im Herbst 2020.

Anzeige

„Wir wissen, dass die Geflügelpest seit Ende Oktober wieder verstärkt auch in Deutschland auftritt. Jetzt gilt es, eine Übertragung auf Hausgeflügel zu verhindern“, sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Bereits seit dem 30. Oktober seien mit dem einsetzenden Zug von Wildvögeln vor allem an der Nord- und Ostseeküste Fälle der Vogelgrippe nachgewiesen worden. In Brandenburg war zuletzt im Januar 2020 bei einem verendeten Wildvogel die Vogelgrippe nachgewiesen worden.

Vorsichtsmaßnahmen für Geflügelhalter ausgesprochen

Wie Nonnemacher erklärt, seien bereits Anfang der Woche der Geflügelwirtschaftsverband Brandenburg, der Landesverband der Rassegeflügelzüchter und die Bauernverbände über die aktuelle Situation zur Geflügelpest informiert worden. „Die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Erregers und auch eines möglichen Eintrags in Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen ist hoch. Wir intensivieren darum unser Geflügelpest-Monitoring. Außerdem sind alle Geflügelhalter aufgefordert, die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und zu verstärken unter anderem durch Kontaktvermeidung zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel. Wildvögel dürfen keinen Zugang zu Futtereinstreu und sonstigen Gegenständen haben“.

Hobbyhalter sollten zudem sicherstellen, dass die Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugten Zutritt gesichert seien, Ställe oder sonstige Standorte von Geflügel durch fremde Personen nur mit betriebseigener Schutz- oder Einwegkleidung betreten werden und eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

Infektionen von Menschen bislang nicht bekannt

Infektionen von Menschen mit dem Erreger sind laut Ministerium bisher nicht bekannt. Dessen Übertragung über infizierte Lebensmittel sei laut Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung unwahrscheinlich.

Weitere Informationen dazu gibt es beim Verbraucherschutzministerium Brandenburg unter diesem Link: msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~07-11-2020-gefluegelpest-bei-wildvogel-nachgewiesen

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Von Nadine Bieneck